El concepto de viajar entre dimensiones en Ratchet & Clank: Rift Apart nació gracias al SSD del PS5

Ya no falta mucho para el estreno de Ratchet & Clank: Rift Apart, juego que tiene muy emocionados a los fans de la franquicia. Por supuesto, uno de los puntos clave del título tiene que ver con sus diferentes dimensiones y lo rápido que podemos viajar entre ellas, y aparentemente, este concepto existe gracias al veloz SSD del PlayStation 5.

Aquí en Atomix tuvimos oportunidad de platicar con Mike Daly, director del juego, quien nos ofreció unos cuantos detalles sumamente interesantes sobre éste. En particular, Daly dijo que la idea de viajar entre dimensiones existe debido al SSD de esta nueva consola. Si Sony no hubiese implementado este elemento en el PS5, Rift Apart hubiera sido algo muy diferente.

“Definitivamente. Ratchet & Clank: Rift Apart es un juego creado específicamente para el PlayStation 5. Cuando nos enteramos sobre las innovaciones que tendría este hardware, inmediatamente empezamos a lanzar ideas al airea, pensando ‘Okay, ¿cómo podemos utilizar este nuevo hardware para hacer mejores nuestros juegos?’ Y pues el SSD se prestó muy bien para esta idea de viajar entre planetas muy, muy rápido. “

En otras palabras, este juego no sería posible de lanzar en PlayStation 4, así que mejor ni te hagas esperanzas. De hecho, en una pregunta subsecuente, Daly mencionó que Rift Apart está “tan conectado con los elementos del PS5 que los dos son prácticamente inseparables”.

Otros temas que abarcamos en esta entrevista fueron el tiempo que pasarás con Ratchet y Rivet durante la historia, la estructura de niveles y el balance entre los disparos y el platforming.

Ratchet & Clank: Rift Apart debutará para el PS5 el próximo 11 de junio y acá puedes conocer cinco cosas que nos emocionan bastante sobre este nuevo juego.

