Scarlet Nexus tendrá una demo y llegará primero a consolas Xbox

El siguiente mes finalmente llegará Scarlet Nexus, juego que Bandai Namco mostró desde el año pasado y que ha generado mucha atención debido a su frenético combate y un apartado visual reminiscente de un anime. Si ya mueres por jugarlo, te alegrará saber que una demo está en camino para consolas y PC.

『Demo Sequence Initiated』

Are you ready, OSF Cadets? Prepare to take the lead and fight the Others when the #SCARLETNEXUS demo arrives.

Play it first on Xbox Series X|S, coming soon. pic.twitter.com/iQeC4tkMjw

— Scarlet Nexus (@scarlet_nexus) May 12, 2021