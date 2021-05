Insomniac Games detalla la estructura de niveles de Ratchet & Clank: Rift Apart

Con Ratchet & Clank (2016), Insomniac Games empezó a crear niveles mucho más grandes y abiertos que en las entregas pasadas de la franquicia. Con Ratchet & Clank: Rift Apart esto no será diferente, aunque claro, también habrá secciones lineales pero ¿qué tanta libertad para explorar se nos dará en esta nueva entrega? Sus creadores nos platican al respecto.

Tuvimos oportunidad de charlar con Mike Daly, director del juego, quien nos reveló varios detalles sobre la estructura de niveles del juego. Daly confirmó que, efectivamente, habrá niveles un poco más abiertos, pero sin alcanzar todavía el concepto de “un juego de mundo abierto”. Acá su respuesta:

“Con cada nuevo planeta queríamos darle a nuestro equipo de diseño mayor flexibilidad en cuanto a su diseño, para que cada uno de ellos tuviera la suficiente variedad en cuanto a su gameplay. Sí, tenemos niveles lineales y sí, tenemos niveles más abiertos donde puedes hacer cosas en un orden diferente o simplemente explorar a tu propio ritmo. Sin embargo, un punto clave fue que queríamos que cada nivel tuviera el suficiente contenido opcional. Así que incluso si solo recorres el camino principal de cada nivel, siempre está la posibilidad de explorar un poco más o hacerte un poco más fuerte antes de avanzar.”

Como punto de comparativa, le preguntamos a Daly si estos niveles semiabiertos de los cual habla serían similares a lo que Naughty Dog hizo con The Last of Us Part II o Uncharted 4. Esto nos respondió:

“Supongo que sí es un poco similar, pero yo diría que el punto de comparativa más preciso es el planeta Gaspar de Ratchet & Clank: 2016, donde recibes el jetpack y tienes esta extensa área para explorar. Sin embargo, en este juego llevamos ese concepto al siguiente nivel, porque las hover boots nos permiten ser mucho más expresivos que el jetpack y hay muchas cosas más por explorar en nuestros planetas que antes.”

Claro, esta no sería la primera vez que Insomniac Games trabaja en un título con amplios niveles. Sunset Overdrive y Marvel’s Spider-Man son dos juegos que triunfaron en este apartado, y sus desarrolladores nos explicaron cómo es que estos dos títulos trascienden en Rift Apart.

“Una de las principales lecciones que nos llevamos de Spider-Man y Sunset Overdrive es que queremos hacer que nuestros personajes en Rift Apart se sientan mucho más responsivos, es decir, mayor precisión en los botones, permitir que nuestros héroes puedan cancelar ciertas animaciones en combate y esencialmente, que el jugador pueda tener control total sobre las acciones del personaje. Adicionalmente, queremos darle al personaje la suficiente cantidad de movimientos y habilidades para lidiar con cualquier tipo de situación. Básicamente, darle libertad al jugador para resolver las cosas a su manera y generar ese sentimiento de satisfacción al momento de solucionar un problema con tus propios métodos.”

Otros temas que abarcamos en esta entrevista fueron el tiempo que pasarás con Ratchet y Rivet durante la historia, el concepto sobre los viajes interdimensionales y el balance entre los disparos y el platforming.

Ratchet & Clank: Rift Apart debutará para el PS5 el próximo 11 de junio y acá puedes conocer cinco cosas que nos emocionan bastante sobre este nuevo juego.

Fuente: Atomix