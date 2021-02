Ya pudimos ver la Mass Effect: Legendary Edition en acción

El paso de BioWare durante los últimos años ha sido sumamente complicado por decir lo menos. De ser uno de los estudios desarrolladores más respetados y queridos de todo el medio, se convirtió en un autentico hazmerreír por proyectos fallidos como el de Mass Effect Andromeda -juego que seguiré defendiendo siempre, por cierto- y claro, el desastre que representó Anthem. A pesar de lo anterior, su legado continúa intacto y por supuesto, el cariño que muchos de nosotros le tenemos a su grandioso trabajo. En 2007, nuestros Xbox 360 recibían una nueva propuesta de dicho desarrollador, una que nos ponía en medio de un complejo RPG de acción con temática de ciencia ficción, uno que se convertiría en leyenda y en una de las mejores trilogías de todos los tiempos. Ahora, en busca de comenzar con su redención, los también padres de Dragon Age nos entregarán la Mass Effect: Legendary Edition, colección remasterizada de los tres primeros títulos de la serie que pudimos ver en acción durante un evento especial con nuestros amigos de EA.

Hace unos cuantos días tuvimos la oportunidad de estar en un evento especial a distancia, por supuesto, con la gente de EA y claro, con desarrolladores de BioWare que han estado trabajando desde 2019 en la Mass Effect: Legendary Edition. Sí, el proyecto ya tiene un par de años cocinándose y de acuerdo con lo que nos contaron, fue mucho más complejo de lo que nos podríamos imaginar. Pero bueno ¿qué es este producto? ¿qué podemos esperar de él? ¿será atractivo incluso para quienes ya disfrutamos de la saga en su momento? En el siguiente artículo te cuento de todo lo que vimos pues sí, se nos mostró gameplay de demás elementos sumamente interesantes.

Me parece que lo más prudente es comenzar contándote qué tipo de relanzamiento representa la Mass Effect: Legendary Edition, pues suele haber bastante confusión cuando usamos términos como remastered o remake. Desde mi punto de vista y tomando en cuenta todo lo que nos contaron los desarrollares de BioWare, esta colección que incluye Mass Effect, Mass Effect 2 y Mass Effect 3 junto con todos sus DLC, se trata de una remasterización solamente, en donde assets como texturas fueron llevados a una resolución mucho más alta de la original, además de que se les agregó cosas como efectos volumétricos y de oclusión para hacerlos sentir menos planos. No, no estamos ante remakes ni mucho menos. No esperes trabajaos de la profundidad de Final Fantasy VII Remake o Resident Evil 2 y 3, en donde claro, básicamente se hicieron nuevos juegos. Aquí no, incluso se está utilizando el mismo Unreal Engine 3 con el que fueron construidos estos títulos originalmente.

De lo que vimos, las acartonadas animaciones sobre todo en conversaciones que vimos en el primer Mass Effect se mantienen, mientras que los modelos de personajes y demás elementos, se siguen viendo de la época a la que pertenecen, esto claro, a mucha mayor resolución. Hablando de esto, te podemos confirmar que la Mass Effect: Legendary Edition correrá a una resolución nativa de 4K con HDR y a 60 cuadros por segundo tanto en Xbox One X, PS4 Pro y por supuesto, consolas de nueva generación. Sobre el rendimiento en consolas base de pasada generación no se nos dijo nada, pero seguramente podemos esperar 1080p a 30 cuadros. Por supuesto, esto solo lo decimos en base a lo que BioWare nos comunicó, falta corroborar que sea cierto cuando ya tengamos el producto final entre nosotros. Por cierto, en PC habrá un modo que te dejará jugar en 21:9, es decir, en Ultra Wide.

De acuerdo con lo que vimos y con lo que se nos platicó, el juego de la trilogía que más trabajo recibió fue el primer Mass Effect como todos nos imaginábamos. Lo primero es que ahora, desde esta primera parte, podrás seleccionar a la versión femenina de Shepard considerada canon que no vimos sino hasta la tercer entrega. De igual forma, las mecánicas en especifico del combate, han sido retrabajadas para que se sienta muy similar a los otros dos títulos, asunto que si me lo preguntan, era bastante necesario, pues a pesar de ser un espectacular RPG, también tenemos que admitir que fallaba bastante como shooter en tercera persona. Otros elementos que reconocerás es que el HUD también fue cambiado para alinearse con el resto de la trilogía, además de que los polémicos tiempos de carga en los elevadores, se redujeron del casi minuto que tomaban, a solo 14 segundos. Por su parte, la conducción del M35 Mako también fue refinada.

¿Qué hay de los cambios en Mass Effect 2 y Mass Effect 3? Pues más allá de los retoques gráficos de los que ya te hablamos, tenemos que más bien se les quitó. Así es, el multiplayer fue completamente removido de estos juegos. De acuerdo con BioWare, los problemas que representaba tener esta modalidad en la Mass Effect: Legendary Edition, eran demasiados y solo iban a retrasar el trabajo de remasterización de los juegos principales, asunto que el estudio vio como que no valía la pena y que por supuesto, comparto por completo. Algo interesante sobre la tercera entrega es que ahora su final estándar será la versión extendida que se liberó a modo de DLC luego de toda la controversia que generó el final “original”. Coloco original entre comillas porque en realidad, esta nueva versión es exactamente el mismo final con los mismos hechos, solo que ligeramente ampliados. Algo había que darle a las hordas de gamers enfurecidos por nada en aquel momento.

¿Nos emociona la Mass Effect: Legendary Edition? Sin duda. Escuchar de nuevo el tema de exploración espacial automáticamente hizo que mi piel se pusiera de gallina y me transportara a todos los épicos momentos que viví con esta trilogía. Mass Effect es y siempre será algo sumamente especial para quienes amamos los RPG y la ciencia ficción. ¿Esperaba un trabajo más profundo de remasterización? Sí, tal vez sí, pero también me parece importante que las obras se lleguen a mantener fieles a look and feel que tuvieron cuando se lanzaron originalmente. Al final, solo nos toca esperar a tener la versión terminada corriendo en nuestras salas para poderte dar una opinión definitiva del regreso del comandante Shepard y compañía.

La Mass Effect: Legendary Edition está programada para lanzarse el próximo 14 de mayo de 2021 tanto en PC, como en consolas de pasada generación con compatibilidad con las de nueva generación.