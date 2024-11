Cobertura – Pokémon LAIC 2025

Fuerza latina

Nuestra región suele ser vista hacia abajo en un montón de ámbitos, algunas veces con una marcada justificación, pero en su gran mayoría, víctima de fuertes prejuicios sin sentido. Para suerte de todos los fans de Pikachu y compañía, en The Pokémon Company esto nunca ha ocurrido. Nos podemos remontar incluso hasta la primera generación de la famosa saga cuando tuvimos Pokémon Red & Blue de Game Boy localizados a nuestra forma de español, cosa que en su momento era verdaderamente rara. Lo anterior ha trascendido hasta la fecha en el ámbito competitivo con cosas tan importantes como por ejemplo, la enorme participación que se tuvo en los mundiales de este año en Honolulu, Hawái. Ahora, como parte del inicio de la temporada 2025, tenemos a los Pokémon Latin America International Championships, evento celebrado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil en la que lo mejor de América Latin se juntó con la misión de conseguir un puesto en lo que serán los Pokémon World Championships en Anaheim, California.

La cosa más importante y a la vez, más complicada de lograr para los jugadores competitivos de cualquiera de las categorías de Pokémon, es conseguir los puntos necesarios durante la temporada para poder aspirar a formar parte de los mundiales. Sobre todo en América Latina, es todo un tema el encontrar eventos oficiales que otorguen dichas unidades. Es justo aquí donde entra algo como los Pokémon Latin America International Championships, pues además de ser un evento completamente abierto en el que cualquiera puede participar sin importar su experiencia, los primeros cuatro lugares aseguran su puesto para los de los Pokémon World Championships de Anaheim, mientras que el Top 8 suma una enorme cantidad de puntos que igualmente los dejan en gran posición para poderse hacer de un boleto para el momento grande. En este artículo especial te compartimos un poco de cómo fue nuestra experiencia en este torneo en el que se repartieron $500 mil dólares a lo largo de todo el fin de semana entres los más de 2,500 participantes.

¿Hay algo para los no competidores?

Una de las particularidades de los Pokémon World Championships es que además de ser torneos de las diferentes disciplinas de la marca, también funcionan como convenciones en las que se pueden dar anuncios sobre el futuro de sus productos, y que tienen varias actividades para los asistentes bastante interesantes. Por supuesto, al ser un evento considerablemente más pequeño, no esperábamos demasiado de los Pokémon Latin America International Championships en dicha área, sin embargo, sí nos topamos con un par de cosas bastante llamativas que indudablemente hacen que los asistentes pasaran un gran rato más allá de por supuesto, ver lo que sucedía con las competencias.

Además de la ya tradicional estación en la que cualquier asistente puede aprender las reglas básicas para poder jugar Pokémon TCG y claro, armar su primer deck competitivo sin ningún tipo de costo, se instaló una sección completamente dedicada a la venta de productos de la marca. Me llamó bastante la atención sus elevados precios, seguramente relacionado a lo caro que es importar mercancía en un país como Brasil, esto sin mencionar la ausencia de un Pokémon Center como tal, lo cual, creo que sí fue una oportunidad desperdiciada en muchos niveles por parte de la marca. Seguro que habrá una buena razón para que esto no ocurriera, pues es más que evidente que todos los asistentes habrían estado más que contentos de gastar en una tienda oficial.

Sumado a lo anterior, en el centro expositor de Sao Paulo, se instalaron una serie de oportunidades para tomarse fotografías en las que por supuesto, estuvo presente la ya súper icónica botarga de Pikachu, esto sin mencionar un booth oficial de Nintendo con diferentes juegos relacionados a Pokémon y nuestro favorito, clases personalizadas de origami para por supuesto, pudiéramos hacer en papel a algunas de las criaturas más importantes de la muy querida franquicia. Queda la pregunta. ¿Vale la pena asistir a uno de estos eventos si las competencias no son tan importantes para ti? No, la verdad es que no. A diferencia de lo que pasa en un Worlds, los Pokémon Latin America International Championships están fuertemente enfocados a los diferentes torneos que se celebran.

Nueva era para la región

Una de las quejas más constantes que se suele escuchar entre la comunidad de fanáticos de América Latina en prácticamente cualquier ámbito de la industria del entretenimiento, tiene que ver con la falta de apoyo o atención por parte de las marcas, muchas de ellas no tomando en cuenta el enorme potencial de este mercado. A pesar de que si bien, para The Pokémon Company siempre ha sido importante el trato en países como México, Brasil o Argentina, normalmente hay espacios de mejora que se deben considerar. Sabiendo perfectamente esto, la casa de Pikachu abrió recientemente una oficina central en Ciudad de México y durante los Pokémon Latin America International Championships 2025, tuvimos oportunidad de charlar con Tomás Cortejo, quien precisamente está al frente de estos esfuerzos y nos contó mucho más al respecto.

“Por ahora no te puedo dar números como tal, pero América Latina, en términos de compromiso por parte de los fans en todas nuestras propiedades, es una de las regiones con mayor crecimiento en todo el mundo. Por tal motivo, estamos listos para entregarles mucho más, es por eso que queremos acercarnos todavía más”, apuntó el directivo en charla con Atomix y otros medios de la región.

Las declaraciones del representante de The Pokémon Company para nuestra región son sumamente importantes por la forma en la que precisamente justifican el aumento de atención que la empresa está poniendo en lo que sigue siendo un mercado emergente pero con un montón de potencial, pues existe un deseo genuino por consumir cosas como mercancía y productos oficiales y así, empezar a dejar de lado el tema cultural que tiene que ver con la incesante piratería que en muchas ocasiones ni siquiera tiene éxito por falta de recursos de los compradores, sino más bien por una falta de disponibilidad de elementos legítimos, situación que esperemos, dé un giro de 180 grados gracias a las medidas que nos estarían llevando a una nueva era con Pokémon dentro de América Latina.

Los campeones

Después de tres días de intensas competencias en Pokémon Go, Pokémon Unite, Pokémon TCG y Pokémon VGC en el centro expositor de Sao Paulo, quedaron definidos los campeones de los Pokémon Latin America International Championships 2025, los cuales, como ya te lo contábamos, se llevaron la importante bolsa de premios en efectivo y algunos de ellos, aseguraron su lugar en los próximos campeonatos mundiales que se van a celebrar en agosto del próximo año. Sin más, te presentamos la lista de ganadores para que conozcas más sobre los Top Players de América Latina en la división Masters.

Pokémon Go

Primer Lugar: Marto Galde (Argentina)

Segundo Lugar: 12Vitorello (Brasil)

Tercer Lugar: Richie1409 (México)

Pokémon Unite

Primer Lugar: Luminosity Gaming (Estados Unidos / Canadá)

Segundo Lugar: Tuzzy E-Sports (Brasil)

Tercer Lugar: Team YT (Estados Unidos / Canadá)

Pokémon TGC

Primer Lugar: Miloslav Posledni (República Checa)

Segundo Lugar: Brent Tonisson (Australia)

Tercer Lugar: Ilya Kornilov (Rusia)

Pokémon VGC

Primer Lugar: Marco Silva (Italia)

Segundo Lugar: Víctor Medina (España)

Tercer Lugar: Renzo Navarro (Perú)