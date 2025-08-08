Parece broma, pero ya pasaron bastantes años desde que salió la película The Batman, misma que sorprendió a propios y extraños al entregar una versión del murciélago del DC con toques más oscuros a los habituales, y a eso se suma la interpretación sobresaliente de Robert Pattinson como el personaje. Y al confirmarse la secuela se dieron hechos muy extraños, ya que se retraso un par de años debido a factores un tanto desconocidos, pero al fin hay algo de esperanza con nuevas noticias de la red.