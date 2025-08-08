TRENDING
Después de haberse convertido en uno de los juegos más querido de todo el Nintendo 64, LucasArts y Factor 5 sabían que tenían que darle continuidad a la saga en la nueva generación de consolas. Fue así que Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader fue de los títulos que mejor demostraban las capacidades técnicas del GameCube que hasta la fecha, sigue sorprendiendo.
Con más de 1100 episodios, uno podía llegar a pensar que la historia de One Piece no tiene final. Sin embargo, Eiichiro Oda está trabajando arduamente para entregarnos un final que logre cumplirle a todos los fans. De esta forma, el capítulo más reciente del manga realiza una serie de cambios interesantes a la historia.
Aunque la serie principal de The Walking Dead llegó a su fin hace un par de años, este universo ha crecido desde entonces. Por medio de diferentes spin-offs, el mundo creado por Robert Kirkman se ha expandido de diferentes formas. Sin embargo, todo tiene un fin, y se ha confirmado que la serie de Daryl Dixon, protagonizada por Norman Reedus, llegará a su fin, aunque su personaje parece que aún tiene un futuro.
Usualmente, un anime es alabado si se mantiene fiel al manga. Si bien esto ofrece una historia apegada a la visión original, también puede limitar o eliminar los elementos únicos que la animación ofrece, así como a la propuesta que un estudio puede tener. De esta forma, Science Saru ha decidido no seguir al pie de la letra el manga de Dandadan.
Metal Gear Solid 3: Snake Eater es uno de los juegos más aclamados de todos los tiempos, y uno de los trabajos preferidos de su director, Hideo Kojima. De esta manera, muchos quieren saber su opinión respecto al remake qué Konami y Virtuos nos entregarán el próximo mes. Para la sorpresa de muchos, o tal vez no, Kojima no tiene intención de jugar Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
Naruto es una de las obras más populares en el mundo del manga y anime, pero no se ha librado de críticas por parte de los fans. Afortunadamente, Masashi Kishimo, mangaka responsable por esta obra, está dispuesto a hablar sobre estos temas. De esta forma, recientemente reveló por qué cambió el rumbo de la historia de Naruto.
La semana próxima se llevará a cabo la edición 2025 de Pokémon World Championships, misma que va a reunir a los mejores jugadores de diferentes divisiones para llevarse a casa como premio un trofeo irrepetible, así como dinero en efectivo por su esfuerzo y dedicación. No está de más decir, que asisten usuarios del todo el mundo, y afortunadamente en el caso de México y latinoamérica, hay representantes que llegan para alzar la bandera de sus regiones.
Parece broma, pero ya pasaron bastantes años desde que salió la película The Batman, misma que sorprendió a propios y extraños al entregar una versión del murciélago del DC con toques más oscuros a los habituales, y a eso se suma la interpretación sobresaliente de Robert Pattinson como el personaje. Y al confirmarse la secuela se dieron hechos muy extraños, ya que se retraso un par de años debido a factores un tanto desconocidos, pero al fin hay algo de esperanza con nuevas noticias de la red.
La mítica Rare ha cumplido cuatro décadas que resumen una travesía única en la industria de los videojuegos desde la genialidad creativa que redefinió géneros, hasta una etapa de institucionalización que dejó a muchos gamers preguntándose qué queda del estudio que alguna vez fue sinónimo de riesgo y magia.
En caso de algunos no lo recuerden, el fin de semana próximo se va a celebrar la edición 2025 de los Pokémon World Championships, evento en el que los mejores del mundo se reunirán para elegir un campeón en las diferentes categorías de juegos de la franquicia. Sin embargo, no todos los fans podrán asistir debido a la locación de este año, por lo que la organización ya tiene todo cubierto en cuanto a admirar los enfrentamientos.
En estos momentos los fanáticos de Rockstar Games están desesperados por tener más noticias de la siguiente gran entrega de esta empresa, la cual en un inicio se esperaba para salir en el otoño de este año, para confirmarse un retraso hasta el siguiente año en primavera. Y mientras la espera continúa, se está actualizando de manera semanal el juego GTA Online, mismo que proporciona los recursos para futuros desarrollos importantes.
Pac-Man World 2 es uno de los plataformeros más amados por los fans de este género. De esta forma, muchos se emocionaron cuando Bandai Namco reveló que un remake ya está en desarrollo. Ahora, para dejar en claro el avance visual de esta nueva entrega, se ha compartido un tráiler que compara al clásico de 2002 con su versión de 2025.
Los precios de los juegos van en aumento. Tras el lanzamiento de Mario Kart World, los $80 dólares ahora son considerados por muchas compañías. Si bien algunas aún no están listas para este incremento de $10 dólares, muchas otras están esperando a que Take Two confirme cuánto va a costar Grand Theft Auto VI, algo que el CEO de la empresa no quiere revelar aún.
Los juegos de horror son algunas de las experiencias más aclamadas en esta industria. De esta forma, múltiples estudios, tanto AAA como independientes, tienen una serie de propuestas interesantes que todos los fans de estos títulos no se pueden dar el lujo de ignorar en lo que resto del 2025, como Cronos: The New Dawn y Silent Hill f, aunque el 2026 también tiene un par de sustos planeados para nosotros.
Considerando que este año marca el 40 aniversario de Super Mario Bros., Nintendo tiene algunos productos bastante interesantes en camino. Uno de estos es un set de figuras de madera, las cuales están enfocadas en el público infantil, pero que también funcionan como Amiibo, algo que los ha convertido en un producto preciado para muchos fans.
Desde hace algunos años ya existen eventos importantes de videojuegos centrados en el speedrun, en los cuales la gente que mira las transmisiones dona dinero que va dirigido usualmente a asociaciones benéficas sin lucrar de alguna manera, siendo así una forma de unir a los jugadores del mundo. Con esto en mente, hay nuevos grupos que siguen los pasos de veteranos como GamesDoneQuick, aunque no tienen noción del todo de cómo se manejan las licencias.
Las plataformas de streaming han cambiado con los años en base a las decisiones de Netflix, empezando por la cuestión de diferentes niveles de pago, los cuales traen mayores o menores beneficios dependiendo del paquete contratado, donde incluso ya hay anuncios de por medio. De igual forma se implementó la manera de impedir a los clientes el compartir cuentas y perfiles, y hablando justo de dicha norma, parece que HBO Max quiere seguir los pasos de la empresa roja.
El día de hoy salió una buena noticia para los fanáticos de Switch 2, ya que durante el Indie World de Nintendo se mostró un nuevo tráiler de Mina The Hollower, nuevo título por parte de Yatch Club Games que emula los lanzamientos de Game Boy Color de The Legend of Zelda pero con un concepto original. Esto llegó junto con un demo jugable, el cual ha llamado la atención debido a la forma tan fluida con la que corre.
El mundo del anime se está convirtiendo en una cultura que todo el planeta adopta, ya que en varios países estos productos son los más vistos por gran parte del público, derivando en que ciertas franquicias lleven sus números hasta el infinito y volviendo millonarios a los creadores. Y la plataformas donde los fans frecuentan el contenido con más frecuencia es Netflix, y una serie en concreto ya se convirtió en la favorita.
Al parecer, se han presentado nuevas patentes que podrían dar pistas sobre los próximos accesorios para los conocidos Joy-Con 2, generando especulación entre los fans sobre su posible aplicación en futuros juegos. Aunque muchas patentes no llegan a convertirse en productos comerciales, estas últimas revelaciones llaman la atención por su enfoque poco convencional: una manivela giratoria y un volante con clic que podrían abrir la puerta a nuevas experiencias de juego.
El mercado móvil en México es un ambiente muy competitivo. América Móvil, empresa de Carlos Slim, domina gran parte del mercado, dejando a otras empresas en una situación complicada. De esta forma, se ha dado a conocer que AT&T tiene pensado abandonar México, y ya está buscando un nuevo comprador.
Aunque no siempre es la idea más inteligente, muchas empresas siguen implementando las secuelas y revivals de franquicias queridas de la industria, esto con el objetivo de hacer que los fans saquen su dinero para gastar en productos que les recuerdan otras épocas. Con esto en mente, una de las marcas elegidas fue The Office, la cual tendrá un nuevo programa que realmente no está enfocado en el negocio de la papelería.
2025 es el Año del Ninja, y esto es algo que Koei Tecmo quiere dejar en claro con el triunfal regreso de Ninja Gaiden. A principios de año, la compañía reveló, no uno, ni dos, sino tres proyectos relacionados con esta propiedad. Ninja Gaiden II Black le dio nueva vida a un clásico, y hace unos días llegó Ninja Gaiden: Ragebound, con el cual la franquicia regresó al mundo de los plataformeros de acción en 2D de la mano de The Game Kitchen. Ahora, los fans están esperando con ansias el lanzamiento de Ninja Gaiden 4, el cual está a cargo de PlatinumGames, y el cual recientemente tuve la oportunidad de jugar anticipadamente.
La gran apuesta de hardware de Xbox para este año es el ROG Xbox Ally, una versión tematizada de la popular PC portátil de ASUS. Si bien la compañía ha señalado que este producto estará disponible en la temporada de holiday de este año, por el momento no hay información oficial adicional. Afortunadamente, un respetado insider ha proporcionado la fecha de lanzamiento exacta de esta consola.