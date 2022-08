Por fin de regreso

La vida nos cambió enormemente a la gran mayoría cuando de la nada, hace dos años nos comenzábamos a encerrar porque el mundo vivía la peor pandemia de nuestra era. Algo que en su momento parecía como un problema de tan solo un par de semanas como máximo, se convirtió en algo que cambió por completo nuestro día a día y que por supuesto, frenó por completo muchos de nuestros planes. Precisamente en verano de 2019, teníamos la enorme oportunidad de asistir a los Pokémon World Championships celebrados en Washington DC en donde al final, se anunciaba que la siguiente parada era Londres. Como todos ya sabemos, 2020 y 2021 fueron años en los que la competencia se tuvo que llevar a cabo a distancia y claro, la experiencia de ver a la comunidad de Pokémon reunida, simplemente no se pudo dar. En un 2022 con un panorama marcadamente distinto a pesar de que en realidad, seguimos siendo amenazados por el famoso virus, finalmente nos pudimos juntar de nueva cuenta para celebrar a una de las grandes series de la cultura pop.

Algunas personas consideran que la distancia social es algo que no se debería ir, menos en medio de lo que podría ser una falsa seguridad, sin embargo y a pesar de que estoy de acuerdo con muchos de esos puntos, creo que también existen momentos muy específicos en los que simplemente no hay nada como estar cara a cara con quien comparte tus mismas pasiones y gustos. Como te decía, el haber estado en los Pokémon Worlds de hace dos años me dejó con un gran sabor de boca y claro, con expectativas muy elevadas de lo que sería esta nueva edición presencial, mismas que me alegra comunicarte, fueron superadas de manera muy marcada. Indudablemente, The Pokémon Company tiró la casa por la ventana sabiendo perfectamente que el regreso de su comunidad debía de ser algo para recordar. En este artículo especial, haremos un pequeño recuento de lo que se vivió el pasado 18, 19, 20 y 21 de agosto en el corazón del Reino Unido.

Los campeones

Algo que me encanta de los Pokémon World Championships es que a diferencia de cualquier otro evento grande sobre competencia de videojuegos, aquí rara vez escuchas la palabra esports o alguno de sus similares. No, los Pokémon Worlds para nada van por ese camino. Aquí, todo ese asunto del “profesionalismo” en el gaming competitivo, simplemente no existe, más bien estamos frente a encuentros amistosos entre jugadores que lo hacen simplemente por amor al arte. Sí, existen jugosos premios, de hecho, entre las cinco disciplinas de este año, se repartió más de $1 millón de dólares, pero para nada tenemos importantes patrocinios, dudosos organizadores, o competidores que sienten una enorme presión porque básicamente su carrera podría depender de ganar o no. El no tener mucha de esa connotación, hace que el evento en sí cambie por completo a lo que por ejemplo es un Intel Extreme Masters.

Como te decía, los Pokémon World Championships 2022 se dividieron en cinco disciplinas distintas, siendo dos de ellas completamente nuevas para el evento. Además de los clásicos Trading Card Game, Pokken Tournament y el Pokémon VG que en esta ocasión fue Sword & Shield, Pokémon Unite y Pokémon GO debutaron con gran éxito, dando a sus primeros campeones. Del lado de México teníamos la esperanza de ver al representativo en Unite, pero al final no pudieron participar. Cada una de las competencias fue intensa y al final, solo uno de ellos se convirtió en campeón del mundo. Importante resaltar que de igual forma y como siempre pasa, cada “deporte” se separó en tres categorías: Junior, Senior y Masters, mismas que básicamente son una separación de edades.

A continuación te presentamos de manera práctica el listado de ganadores de este año en donde indudablemente, me quedo con la final que se vivió entre Portugal y España por el trofeo de Masters de Sword & Shield. Vaya serie más emocionante y cerrada la que tuvimos la oportunidad de presenciar. De destacar que como cada año, la representación japonesa se terminó quedando con la mayoría de los premios.:

Pokémon TCG

Ganador división Junior: Rikuto O.

Ganador división Senior: Liam H.

Ganador división Masters: Ondrej Škubal.

Pokémon VGC

Ganador división Junior: Kosaku Miyamoto.

Ganador división Senior: Yasuharu S.

Ganador división Masters: Eduardo Cunha.

Pokémon GO

Ganador división Senior: MEWeedle.

Ganador división Masters: DancingRob.

Pokémon Unite

Equipo Ganador: BLVKHVND y sus integrantes son: Kyriaos (Kihyun Lee), Overlord98 (William Byrnes), Slashcan (Sean Tucker) y Junglebook (Nicholas Jinkyu Kim) y Elo (Shi Yuan Huang).

Pokken Tournament

Ganador división Senior: Reuben Staples alias Fruitprime.

Ganador división Masters: Davon Amos-Hall alias Shadowcat.

Al menos para mi, siempre resulta muy interesante y divertido ver las competencias de la división Junior, pues me es imposible no pensar cuando yo tenía ocho o nueve años y mis papás me llevan a un partido de futbol de la escuela y cómo es que ellos se lo tomaban con una marcada importancia que tal vez a mi, no me interesaba mucho -yo justamente prefería quedarme en casa jugando videojuegos-. A lo que voy con esto es que puedes ver a los papás justamente llevando a sus hijos en lugar de a enfrentarse en un deporte tradicional, a una competencia de Pokémon con el mismo entusiasmo. Para mi generación, sonaba imposible que algo así se pudiera dar y ahora que me dedico justamente a cubrir todo lo que tiene que ver con esos videojuegos que solo se veían como meros juguetes, no puedo dejar de asombrarme. Es decir, sin el interés genuino del papá o de la mamá, simplemente sería imposible que estos pequeños niños estuvieran en una competencia internacional como lo son los Pokémon World, pues recordemos, el proceso de clasificación es largo y muy complicado.

Lo mejor, la tienda

Sí, las competencias fueron emocionantes y sumamente apasionantes, sin embargo, todos tenemos que aceptar que la mercancía relacionada a Pokémon tiene algo verdaderamente especial que puede hacer enloquecer a cualquiera. Como es la tradición, en los Pokémon World Championships 2022 se instaló todo un Pokémon Center, el más grande de la historia de acuerdo con los organizadores, mismo que se vio abarrotado desde el día cero. Digo día cero porque sus puertas ya estaban abiertas desde el miércoles 17 antes de que las competencias dieran inicio. Nosotros tuvimos la oportunidad de arribar al evento el martes 16 por la noche y a la mañana siguiente, ser testigos de las enormes filas que ya se formaban de todos los fans que estaban dispuestos a hipotecar su casa con tal de conseguir lo que se vendía este año.

Sin lugar a dudas, el gran atractivo estaba en los productos conmemorativos del evento que iban desde las clásicas playeras y peluches, hasta por ejemplo, tablas de patineta con valores superiores a las £300 libras esterlinas, que vienen siendo poco más de $7 mil pesos mexicanos. Algo que llamó mucho mi atención es que en esta ocasión, se lanzaron tres diferentes líneas de productos para celebrar los Pokémon World Championships 2022 de Londres, cada una con su propia personalidad como por ejemplo, la Pink, que era totalmente urbana y muy colorida, o la London, que tenía todo este estilo de colegio o internado británico.

En nuestro caso, pudimos entrar a la tienda hasta el mismo día 18 y a pesar de la enorme cantidad de personas, encontramos un sitio perfectamente bien surtido en el que podías aún encontrar de todo a pesar de que la gran mayoría de asistentes, cargaban con enormes bolsas repletas de mercancía. Vaya sorpresa la que nos llevamos al día siguiente y sobre todo al último. Quedó claro que la organización subestimó la sed de los asistentes por gastar, pues básicamente te topabas con estantes totalmente vacíos o en donde solo había tallas como XXXXL que sorprendentemente, más adelante también desparecerían por completo.

Por supuesto, el tema de los acaparadores estuvo a la orden del día. Creo que en este punto, la organización sí se equivocó, pues su única medida fue limitar a cinco productos iguales por comprador y a un total de 100 ítems distintos. Esto claro no evitó que vieras a decenas de personas cargando auténticas montañas de plushies del Pikachu conmemorativo que unas horas más tarde, ya se vendía por el triple de su precio original en sitios como eBay y que se agotó totalmente en la tienda. Siempre es una pena que estas personas hagan que muchos de los asistentes que sí querían los recuerdos para ellos mismos, se tengan que ir con las manos vacías.

Actividades fuera de la competencia

Una de las grandes preguntas que me toca escuchar cuando hablas de un evento como los Pokémon World Championships es la de: “Además de ver las competencias ¿qué más puede hacer uno como no participante?” Pues bien, la realidad es que sí, en efecto, el mayor atractivo del eventos es ver los partidos, pero sobre todo este año, se notó que los organizadores pusieron especial énfasis en tener un encuentro variado en el que todo mundo se pudiera pasar un gran rato.

Además del taller especial en el que expertos te enseñan las reglas básicas del TCG y en el que además, te regalan tu primer deck, tuvimos cosas como el Pokémon Square, mismo que fue un espacio que se instaló las afueras del centro de convenciones y en el que básicamente se celebró una kermés de Pokémon. Conocer a Pikachu y a Eevee para tomarte una foto, hacerte un “tatuaje” o por qué no, disfrutar de unas galletas en forma de pokebola, eran algunas de las actividades en este espacio, mismo al que se podía acceder incluso si no tenías una acreditación oficial del evento.

Sumado a todo lo anterior, vale la pena destacar la manera en la que se tematizó el teleférico aledaño a la zona del evento. Tanto la estación, como las góndolas que te permitían cruzar el famoso río Támesis de Londres, lucían como salidas de cualquiera de las regiones de los juegos de Pokémon. Fue algo así como entrar por unos minutos a uno de los sets usados en la película de Detective Pikachu. Una experiencia verdaderamente especial que cerró con un precioso viaje en bote para todos los medios de la prensa internacional y que nos permitió ver las bellezas de la capital británica en la noche. De igual forma, unos de los días por la noche, fue usado para un screening especial de Pokémon: The Arceus Chronicles, la nueva película de la serie que se estará estrenando en Netflix el siguiente 22 de septiembre. Espera pronto nuestra reseña.

Como ya te lo comentaba, los Pokémon World Championships son mucho más que solo un evento de competencia, o algo que se podría confundir con encuentro de esports. No, acá estamos ante algo mucho más cercano a una convención de comunidad tipo Blizzcon en sus buenos tiempos. Hablando de eso, me llamó la atención que a pesar de la fuerza y la moda que ha tomado últimamente la escena del cosplay en todo el mundo, acá es muy complicado encontrar a alguien que vaya disfrazado.

Otro gran evento

No podría estar más agradecido de que este tipo de reuniones finalmente se hayan podido hacer realidad de nueva cuenta. Qué lejano se siente cuando en la clausura de los Pokémon World Championships 2019 en Washington DC, se anunciaba que la parada en 2020 sería Londres. Aún más lejano cuando la pandemia se agravaba cada vez más y estas convenciones con decenas de miles de asistentes, se sentían como algo de otra era, de otra época. Me encanta que en cuanto hubo la oportunidad y tomando los cuidados necesarios, The Pokémon Company haya decidido regresar con tanta fuerza y justo en el lugar en donde se dejó todo.

Mi consejo es que si en algún momento tienes la oportunidad de asistir a uno de los Pokémon Worlds, no lo dudes ni un segundo y lo hagas, de verdad, la vas a pasar increíblemente bien. Ahora solo nos queda esperar para que en 2023 y por primera vez en la historia, el evento se lleve a cabo en Japón, específicamente en la ciudad de Yokohama.