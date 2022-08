Aunque parece que cada vez falta menos para tener el primer tráiler de la serie de The Last of Us de HBO, el día de hoy tuvimos una mirada en video nunca antes vista de esta producción, el cual nos da un mejor vistazo a Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie.

Como parte de un video enfocado al contenido que llegará a HBO Max en 2022 y 2023, tuvimos el primer vistazo en video de la serie de The Last of Us. Aquí podemos escuchar la icónica conversación entre Joel y Ellie sobre la pérdida de los seres queridos, mientras un par de escenas del show aparecen frente a nosotros.

Aunque este vistazo solo dura un par de segundos, esto es más que suficiente para emocionar a todos los fans del trabajo original de Naughty Dog. Lamentablemente, sigue sin haber una fecha de estreno concreta para la serie. Aunque se esperaba que el show estuviera disponible en HBO a finales de este año, hace tiempo se confirmó que el estreno se retrasaría hasta principios de 2023.

Por lo mientras, te recordamos que The Last of Us Part I, el remake del clásico de PS3, llegará a PS5 el próximo 2 de septiembre. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de este título. De igual forma, surgen más comparaciones entre el juego original y su remake.

Nota del Editor:

Pese a que este es un pequeño vistazo, HBO eligió las mejores tomas para emocionar al público. Tan solo tener un pequeño vistazo a la escena inicial, así como a la conversación con Joel y Ellie es más que suficiente para hacer que nuestro nivel de emoción se eleve hasta el cielo.

Vía: HBO Max