Resumen – Pokémon Direct 1.9.2020

De manera completamente inesperada, Nintendo abrió este 2020 con un Pokémon Direct, esto claro, para presentarnos todo lo que se viene para la amada franquicia de Pikachu en los siguientes meses. En caso de que no hayas podido ver el stream en vivo y quieras saber rápidamente y de manera puntual qué fue lo más importante que se anunció, acá te va un muy útil resumen.

Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX

El Pokémon Direct arrancó con algo que ya se había venido rumoreando. Así es, Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team, título lanzado en 2006 para el Game Boy Advance y Nintendo DS, tendrá un remake bajo el nombre de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX, el cual, se estará lanzando para el Nintendo Switch el siguiente 6 de marzo.

Además de lo anterior, se anunció que el día de hoy 9 de enero, estará disponible un demo del juego para que lo descargues en tu Switch. Algo que es importante mencionar es que el progreso que obtengas en esta prueba, se podrá exportar al juego completo una vez que esté disponible.

Expansiones para Pokémon Sword & Shield

A diferencia de lo que se esperaba, la actual generación de Pokémon no tendrá una tercera versión o “secuelas” de actualización como había pasado con sus antecesoras. En esta ocasión, The Pokémon Company decidió irse por dos expansiones que llevarán por nombre The Isle of Armor y The Crown Tundra, cada una representando una aventura muy diferente que claro, nos introducirá a nuevos Pokémon, nueva ropa y accesorios, así como a nuevas áreas para explorar.

The Isle of Armor se estará lanzando en junio de este año, mientras que The Crown Tundra está programada para salir en otoño. Vale la pena mencionar que las expansiones se podrán comprar por separado o a través de un Expansion Pass. Otro punto importante a mencionar es que dependiendo de si estás jugando en Sword o Shield, los Pokémon que te aparezca y algunos personajes, serán diferentes.

The Isle of Armor tendrá como tema una isla con playas y bosques. Conoceremos al mentor de Leo quien será uno de los personajes centrales de la historia. También se nos presentó a Kubfu, nuevo Pokémon tipo pelea que se te otorgará al inicio de esta aventura.

The Crown Tundra tendrá como tema una isla helada con montañas. La exploración será central en esta nueva aventura. Calyrex es el nuevo Pokémon legendario a quien conoceremos en esta área y a quien claro, podremos capturar en cierto punto. También se podrá jugar cierta parte en modo cooperativo. En estas zonas especiales te podrás topar con Pokémon legendarios de otras generaciones.

Se dijo que en las nuevas zonas salvajes habrá más cosas por hacer que lo que podíamos hacer en la de Sword & Shield. Más de 200 nuevos Pokémon serán agregados a las expansiones. Se aclaró que si no tienes las expansiones, de todos modos los juegos se actualizarán para que puedas obtener los nuevos Pokémon si un amigo te los pasa.