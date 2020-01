Todo esto tendrá la primera expansión de Pokémon Sword and Shield

Durante el Pokémon Direct de hoy, se reveló que Pokémon Sword and Shield contará con una par de expansiones. Estas tomarán el lugar de una tercera edición, y tendremos acceso a mucho más contenido. La primera de estas, The Isle of Armor estará disponible durante junio de este año y nos llevará a una nueva isla llena de grandes retos.

El tema principal de esta primera expansión será “crecimiento”. En esta nueva locación nos convertiremos en los aprendices de un dojo, y estaremos bajo el entrenamiento de Mustard, un entrenador que una vez fue el campeón de Galar. Dependiendo de tu versión, tendrás un rival diferente en esta aventura. En Sword te enfrentarás a Klara, mientras que en Shield Avery será tu oponente.

Por última, esta expansión contará con Kubfu, y su evolución Urfishu, como los legendarios de The Isle of Armor. Este nueva criatura podrá tener acceso a Gigantamax y esta transformación podrá ser de tipo Fighting y Dark o sólo Fighting.

The Isle of Armor estará disponible durante junio de este año.

Vía: Pokémon Direct