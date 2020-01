¡Revelan las expansiones de Pokémon Sword and Shield!

Game Freak finalmente reveló el Expansion Pass para Pokémon Sword and Shield, y durante el Pokémon Direct de hoy ya conocemos todo lo que incluirá. Estará dividido en dos partes, y al igual que el juego base, cada versión tendrá sus propias variantes de criaturas, personajes e incluso lugares diferentes que conocer.

La primera parte, The Isle of Armor, estará disponible en junio de 2020, y la segunda, The Crown Tundra, llegará durante el otoño de este mismo año. Como ya mencioné anteriormente, ambas áreas incluirán nuevos pokémon así como nuevas Áreas Salvajes. De igual manera, tendremos nuevos tutores y nuevas maneras de utilizar la bicicleta.

También tendremos nuevos pokémon, nuevas formas Galarian y por supuesto, nuevos Legendarios. Ambos vendrán con su propio Pokedex, nuevos personajes, nuevos atuendos y nuevas Batallas de Incursión. Incluso si no tienes el Expansion Pass, puedes ser invitado por un amigo que sí lo tenga para participar en ellas. De igual manera, parece ser que los pokémon iniciales de Red and Blue tendrán formas Gigantamax, mientras que las legendarias aves Articuno, Zapdos y Moltres, tendrán nuevas formas Galarian.

Si aún no estás muy convencido, puedes tener un pequeño vistazo a estas expansiones el día de hoy a través de un nuevo entrenador que puedes encontrar dentro del juego en Wedgehurst Station, En Sword, Clara y en Shield, Avery. Hablar con estos personajes dará inicio a la historia del Expansion Pass una vez que estén disponibles y te dará la oportunidad de capturar un Slowpoke de Galar.

Y una de las novedades más significantes, es que las nuevas áreas agregarán más de 200 pokémon de juegos pasados que no fueron incluidos en el lanzamiento original de estos títulos. Si no compras el Expansion Pass, aún así podrás conseguirlos de otras maneras, con Pokemon Home, o intercambiando, por ejemplo.

El Expansion Pass de Pokémon Sword and Shield tendrá un costo de $29.99 dólares y la pre-compra se activará más tarde. Al hacerlo, podrás adquirir trajes de Eevee y Pikachu para utilizar dentro del juego.

Fuente: Pokémon Direct