Más de 200 pokémon regresarán a Sword and Shield

Durante el Pokémon Direct de hoy se revelaron un par de cosas interesantes. No sólo un remake de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team para el Switch, sino que Sword and Shield recibirán un par de DLC este año, las cuales agregarán nuevas historias, personajes y, lo más importante, nuevas y viejos pokémon.

Así es, durante la presentación se reveló que gracias a los DLC, más de 200 pokémon regresarán. Esto incluye algunos ausentes como Lycanroc y decenas de legendarios. De igual forma, a partir de febrero de este año, Pokémon Home por fin estará disponible con lo cual podrás transferir a tus pokémon de títulos como Let’s Go Pikachu / Eevee y Pokémon Bank.

De esta forma, Pokémon Sword and Shield contarán con más de 600 pokémon en total para que los utilices en el competitivo o para intercambiar con tus amigos. Tal vez no veremos un Dex completo, pero con esta gran selección no hay mucho espacio para quejarse.

Vía: Pokémon Direct.