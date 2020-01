Ésto es lo que llegará con la segunda expansión de Pokémon Sword and Shield

El día de hoy, mediante el Pokémon Direct de hace unos momentos, Nintendo y Game Freak finalmente revelaron los contenidos del anticipado Expansion Pass para Pokémon Sword and Shield, que constará de dos expansiones: The Isle of Armor y The Crown Tundra. En esta nota, nos enfocaremos totalmente en la segunda.

La temática de The Crown Tundra se centra en la exploración e incorporará nuevas áreas repletas de nieve, que a su vez, propondrá nuevos desafíos. De igual manera, podrás disfrutar de un modo totalmente nuevo cooperativo que te permitirá capturar legendarios que no podrías encontrar en la versión base de ambos juegos. Algo que sin duda alegrará a la mayor parte de los fans, es la adición de más de 200 pokémon que no se encontraban en el juego anteriormente. Si no cuentas con el Expansion Pass, aún así podrás obtenerlos de diferentes maneras, como intercambiando o vía Pokémon Home. El Expansion Pass de Pokémon Sword and Shield costará $29.99 dólares y la pre-compra estará disponible más tarde en la eShop.