El mismo PS5 está spoileando God of War: Ragnarok

Previo a su lanzamiento, God of War: Ragnarok se filtró, lo que ocasionó un sin fin de spoilers. Si bien algunos han logrado evitar ver algo que no deberían, parece que el mismo PlayStation 5 está conspirando en su contra, ya que recientemente algunos fans han señalado que una de las características de la consola está revelado información antes de tiempo.

El PS5 tiene una función que muestra contenido de todo el mundo para los juegos que estás jugando. Si pusiste en la lista de deseos o reservaste God of War Ragnarok, la consola cree que te interesará ver cosas como videos de YouTube sobre esta entrega. Sin embargo, esto ha ocasionado que la gente sea expuesta a spoilers del título.

Aunque parece que Sony no tiene planes para arreglar esto, tú mismo puedes evitar este tipo de spoilers. Todo lo que tienes que hacer es ir a la pestaña “Explorar” en la sección Juegos de la pantalla de inicio del PS5. Haz clic en el botón en la esquina superior derecha que dice “Juegos seguidos”, y aquí puedes anular la selección de God of War Ragnarok.

De esta forma, no tendrás que exponerte a ciertos videos y evitar la mayor cantidad de spoilers. En temas relacionados, los desarrolladores de God of War: Ragnarok no estaban contentos con el juego previo a su lanzamiento. De igual forma, se reportan ediciones especiales del título incompletas.

Nota del Editor:

Uno ya no sabe de dónde vienen los spoilers. Considerando que el juego no lleva ni una semana en el mercado, muchas personas aún no acaban esta aventura, y desean tomarse el tiempo necesario para disfrutar de esa entrega a su propio ritmo.

Vía: Life hacker.