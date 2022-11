Hace un par de meses, varios usuarios de PlayStation reportaron problemas con el envío de la edición especial de The Last of Us Part I. Ahora, algo similar está sucediendo con God of War: Ragnarok. En redes sociales, múltiples usuarios han revelado que sus paquetes de $200 dólares no incluyen el juego en cuestión.

De acuerdo con Push Square, varios usuarios han señalado que la edición especial de God of War Ragnarok incluye todo lo prometido, menos el código de descarga para disfrutar de la nueva aventura de Kratos, y en su lugar se agregó un código de armadura DLC adicional. En otros casos, algunos jugadores han mencionado que sus paquetes no incluyen el steelbook que se prometía.

@HelpUsSMS I got u beat bro. My steel case wasn’t event included. pic.twitter.com/hWOURcPG8U — Critter Manley (@thecrittman) November 9, 2022

Por el momento, PlayStation no ha emitido un comunicado al respecto. Considerando que estamos hablando del juego en esta ocasión, y no un pequeño golpe en la caja, los fans no han tomado este error de una forma tranquila, y han comenzado a demandar que los objetos que les falta, sean enviados lo más pronto posible, algo que tiene sentido considerando que ya pagaron $200 por el paquete.

Esto ya se está volviendo una constante con las ediciones especiales de PlayStation. Si esto continúa así, dudo mucho que la gente esté más dispuesta a gastar grandes cantidades de dinero por un paquete incompleto.

