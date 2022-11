Vicepresidente de marketing de Xbox quiere jugar God of War Ragnarok

Falta poco tiempo para que God of War Ragnarok salga a la venta, juego que ya empezó a liberar sus primeras reseñas en los medios especializados y con opiniones de grandes creadores de contenido. Y ahora, uno de los directivos más importantes de Xbox, Aaron Greenberg, menciona que está esperando ansiosamente para probar el título de PlayStation.

Como una cordialidad entre compañías de videojuegos, Greenberg ha felicitado al equipo de desarrolladores mediante la plataforma de Twitter, sobre todo a Santa Monica Studio, quienes hicieron todo el trabajo. Y este fue el detonante para los fanáticos de Xbox, dado que le empezaron a reclamar por estar apoyando a la competencia directa de Microsoft.

Huge congratulations Cory to you and the team. Impressive what you have achieved here despite all the challenges of late. Looking forward to playing it soon!

