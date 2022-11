Elon Musk y Twitter son demandados

Ha sido un día muy movido para Twitter. En la mañana de hoy se confirmó que cerca del 50% de los empleados en la compañía serían despedidos sin previo aviso. Dicho y hecho, más de tres mil trabajadores ya no pueden laborar en las oficinas de la compañía. En respuesta, Twitter y Elon Musk han sido demandados.

De acuerdo con Bloomberg, aproximadamente 3,700 empleados han perdido su trabajo. En respuesta, se está demandando a Twitter por no dar aviso suficiente de los despidos, ya que se dice que viola las leyes federales y de California. Además, los anunciantes están comenzando a pausar el gasto a medida que se desarrolla la situación. Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

Por su parte, Shannon Liss-Riordan, la abogada que presentó una demanda colectiva en California contra Twitter, reveló que algunos empleados recibirán una indemnización por despido durante dos meses. Esto fue lo que comentó:

Junto a estos, compañías como Volkswagen AG, Pfizer Inc., y General Mills inc, han suspendido los gastos en Twitter, algo que Elon Musk señala como una decisión ocasionada por la “presión de grupos activistas”, algo que hasta el momento no se ha confirmado. Esto fue lo que señaló:

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.

Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022