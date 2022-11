Ash por fin se convierte en un Maestro Pokémon

Los fans han estado esperando por años para ver a Ash ganar la Liga Pokémon. Aunque con cada generación estuvo cada vez más cerca, no fue sino hasta el episodio más reciente de Pokémon Journeys que esto se cumplió. Después de 25 años, el joven de Pueblo Paleta se ha convertido en el mejor entrenador de este mundo.

Si bien el episodio en donde Ash venció a Leon aún no se estrena fuera de Japón, esta se ha convertido en una noticia internacional, y todos lo que han tenido que ver alguna vez con Pokémon han celebrado este hito. Esto fue lo que comentó Taito Okiura, vicepresidente de Marketing de The Pokémon Company International:

He's done it! Ash has become a World Champion! 🏆🎉 pic.twitter.com/a2jPb8pym3

— Pokémon (@Pokemon) November 11, 2022