Nuevo vistazo al gameplay de Hogwarts Legacy

El día de hoy los fans de Harry Potter deben estar de fiesta, dado que se ha dado un nuevo vistazo a Hogwarts Legacy, juego en el que podemos explorar la escuela de magia a nuestra voluntad. Por meses sus desarrolladores se habían mantenido en silencio, pero ahora con un nuevo video ya tenemos una certeza de lo que vamos a poder jugar.

Lo primero que nos han mostrado en el video es la creación de personaje, y por lo que se ve hay muchas plantillas diferentes a elegir, por lo que los usuarios podrían pasar muchos minutos al inicio del juego con tan solo esta opción. El tipo de cara, cuerpo y demás facciones están muy bien definidos, eso también va para la ropa y accesorios.

También nos muestran el movimiento del personaje principal, mismo que tiene una vista sobre el hombro, muy al estilo de los juegos actuales de PlayStation como The Last of Us o God of War. En los escenarios el avatar puede interactuar con todo tipo de cosas mágicas así como sus compañeros de casa. Que cabe recordar, la sala será diferente dependiendo para cuál hayamos sido seleccionados.

También contamos con diferentes árboles de habilidades, mismos que se van revelando conforme avanzamos y juntamos experiencia para el protagonista. Mediante se explora el mapa los hechizos estarán a nuestra disposición, teniendo la posibilidad de tomar objetos fuera de alcanza, aturdir enemigos, hacer flotar objetos en concreto y más.

Para casi terminar la presentación tenemos la interacción con los compañeros de equipo, pues podremos dialogar con ellos y subir nuestra afinidad, lo que más llama la atención es que serán de distintas casas a la nuestra. Po último, nos han mostrado la parte de los combates, mismos que se perciben como fluidos, con diferentes hechizos que tienen diferentes efectos.

Recuerda que Hogwarts Legacy llega el 10 de febrero de 2023. Las plataformas son PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Warner