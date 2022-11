Kevin Conroy, voz de Batman, ha fallecido

Lamentablemente, el día de hoy, 11 de noviembre, se ha dado a conocer que Kevin Conroy, famoso actor de voz responsable por darle vida a Batman en múltiples series animadas y videojuegos, falleció el día de ayer a los 66 años de edad, esto después de una breve pelea contra el cáncer.

Por medio de redes sociales, múltiples actores que trabajaron junto a Conroy compartieron su sorpresa y lamentaron la partida del actor. Uno de estos fue Mark Hamill, quien se encargó de prestar su voz a Joker en la serie animada de Batman de los 90. Esto fue lo que comentó:

“Kevin era la perfección. Era una de mis personas favoritas en el planeta y lo amaba como a un hermano. Realmente se preocupaba por las personas que lo rodeaban; su decencia brillaba en todo lo que hacía. Cada vez que lo veía o hablaba con él, mi espíritu se elevaba”.

Por su parte, Andrea Romano, directora de casting en Warner Bros., agregó:

“Kevin era mucho más que un actor al que tuve el placer de seleccionar y dirigir: fue un querido amigo durante más de 30 años cuya amabilidad y espíritu generoso no conocían fronteras. El cálido corazón de Kevin, su risa deliciosamente profunda y su puro amor por la vida estarán conmigo para siempre”.

Paul Dini, uno de los creadores de la serie animada de Batman, compartió la siguiente imagen.

Kevin Robert Conroy, le dio vida a Batman no solo en la serie animada de los 90, sino en Batman Beyond, tuvo un cameo en la adaptación de Crisis on Infinite Earths del Arrowverse, y contribuyó en varios proyectos relacionados con el personaje. Junto a esto, tuvo el papel principal de los juegos de Arkham a cargo de Rocksteady. Por si fuera poco, el actor también tuvo una extensa carrera en el mundo animado, en donde prestó su voz para series y películas de todo tipo.

Que en paz descanse, Kevin Robert Conroy.

Nota del Editor:

Aunque muchos estuvimos expuestos a la serie animada de Batman en español, y el trabajo de Conroy tal vez no sea tan familiar para algunos, es innegable que este actor le dio vida a lo que muchos consideran la versión definitiva del Caballero de la Noche. Una verdadera lastima su fallecimiento.

Vía: Gizmodo