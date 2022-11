God of War Ragnarok es uno de los mejores juegos del año, y un sólido candidato a ganar el premio de GOTY en The Game Awards. Sin embargo, no hace mucho, los desarrolladores no estaban felices con el producto en el que estaban trabajando, al grado de que pensaron que el juego no era bueno.

En una reciente entrevista con GQ UK, Eric Williams, director de God of War Ragnarok, señaló que hace solo tres meses, los desarrolladores consideraban que no estaban haciendo un buen trabajo, y el resultado final iba a decepcionar al público. Esto fue lo que comentó:

“Cuando trabajas con personas que están en la cúspide de lo que hacen, obtendrás magia. Acabo de salir de una habitación con esas personas. Todo lo que pude decirles fue: ‘Gracias’. Se estaban volviendo locos hace tres meses, ‘Dios mío, el juego no es bueno. ¿Qué vamos a hacer?’ Ni siquiera puedo imaginar cómo se sienten hoy. Desearía tener una máquina del tiempo para volver y sentirme así”.

Junto esto, Williams también habló sobre la decisión de hacer que la saga nórdica de God of War solo estuviera compuesta por dos juegos:

“Sabíamos cuáles iban a ser la mayoría de los grandes puntos de la trama. Pero en ese momento todavía estábamos hablando de ‘¿Serán dos o tres juegos?’ Yo y (Cory Barlog) estábamos del lado de los dos, pero el equipo ya había comprado la trilogía. Así que pensamos, ‘Bueno, ¿cómo lo traemos de regreso?’ Es realmente difícil de hacer. Porque (el equipo) comenzó a decir: ‘Bueno, ¿vamos a meter dos juegos en uno? Porque eso va a ser imposible’. La gente sabe (trilogías) y cuando cambias las cosas, la gente se siente incómoda. Pero ahí es donde suele ocurrir la magia. Si no siento que tengo miedo, que literalmente me van a despedir todos los días, porque cometí un error, no siento que lo esté haciendo bien”.

Al final del día, el resultado fue excepcional. God of War Ragnarok es todo un éxito, siendo uno de los juegos mejor calificados del año, y el público ha comenzado a compartir sus opiniones en línea desde hace unas horas, y la recepción es positiva. Puedes checar nuestra reseña de God of War Ragnarok aquí.

Nota del Editor:

Todos tenemos ese sentimiento de que lo que estamos haciendo es malo, pero al final del día, ese sentimiento desaparece una vez que más y más personas logran ver nuestro arduo trabajo y, en el caso de Ragnarok, queda claro que todo el equipo hizo un fantástico trabajo.

Vía: IGN