Con el final de año aproximándose lentamente, es momento de celebrar a lo mejor de 2022. De esta forma, el próximo mes de diciembre se celebrará The Game Awards. Antes de esto, tenemos que conocer a los nominados. Es así que el día de hoy se llevará a cabo una presentación a las 9:00 AM (hora del Pacífico), u 11:00 AM (hora de la Ciudad de México), en donde se revelará esta información, y aquí puedes ver el evento en vivo.

Vía: The Game Awards