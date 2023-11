Las mejores ofertas de videojuegos en Amazon por Black Friday 2023

Hace un par de días se terminó el Buen Fin en México, temporada de ofertas en las que muchas tiendas ponen en descuento sus productos hacia los posibles clientes, pero eso no significa que las cosas se hayan calmado, pues Amazon ha adoptado la celebración del Black Friday, misma que se lleva a cabo después del día de gracias. Así que si no compraste nada la semana pasada, te dejamos ofertas que definitivamente no debes dejar pasar.

God of War Ragnarök PlayStation 5 – $849 MXN



Esta es la segunda aventura de Kratos y su hijo Atreus por derrotar a los dioses de la era Nórdica. Si te compraste un PS5 hace pocos días, es un título que debes comprar sí o sí.

Teclado de control inalámbrico para PS5 – $482 MXN



Hay mucha gente que usa su consola principalmente para partidas en línea, por eso tener un teclado para escribir en el chat es ideal, así que uno que se pueda integrar al dualsense del PS5 es ideal.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge para Xbox One

El año pasado las Tortugas Ninja regresaron de la mejor manera con Shredder´s Revenge. Por lo que si aún no lo has jugado, es la oportunidad perfecta para hacerlo.

Super Mario RPG para Nintendo Switch

Este año Nintendo le ha dado un resurgir a su plomero con Super Mario RPG en una versión con gráficos nuevos y también mejoras de calidad de vida. Un imperdible para los dueños de una consola Switch.

Control Inalámbrico Xbox Carbon Black

Algo que nunca está de más son los controles extra. Y Xbox es quien siempre ofrece la mejor calidad debido al diseño de sus dispositivos. Si te hace falta jubilar a uno de tus mandos, esta es la oportunidad perfecta.

Recuerda que habrá muchas más ofertas dentro de estos últimos dos días, por lo que no está de más darse una vuelta en Amazon de vez en cuando.