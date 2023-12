Además del MCU, el universo cinematográfico más exitoso del momento es el Monsterverse de Warner Bros. Aquí encontramos a las películas de Godzilla y King Kong. De esta forma, el estudio ha liberado el primer tráiler de Godzilla x Kong: New Empire, la siguiente gran entrega que unirá a estos dos titanes.

La última película en la serie, Godzilla vs Kong, nos presentó un conflicto a gran escala entre estos dos gigantes, el cual culminó con una unión para detener al temible Mecha Godzilla. Ahora, New Empire nos ofrece el siguiente paso para la serie, en donde los titanes tienen que unir fuerzas para derrotar a otro temible MUTO. Esta es la descripción de la cinta:

“¡La batalla épica continúa! La película cinematográfica Monsterverse de Legendary Pictures continúa el explosivo enfrentamiento de ‘Godzilla vs. Kong’ con una aventura completamente nueva que enfrenta al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza no descubierta escondida dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia y la nuestra. ‘Godzilla x Kong: The New Empire’ profundiza en las historias de estos Titanes y sus orígenes, así como en los misterios de la Isla Calavera y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre”.

Gracias a este avance y algunas promos anteriores, sabemos que el villano de la película es Scar King. El antiguo titán solía gobernar la Tierra Hueca, pero su deseo de poder se volvió codicioso. Hace siglos, Godzilla pudo atrapar a Scar King en la Tierra Hueca y ha estado entrenando duro para vengarse. Godzilla x Kong: The New Empire seguirá a Scar King mientras implementa su plan, y será tarea de nuestros héroes detenerlo.

Godzilla x Kong: New Empire será dirigida por Adam Wingard, y protagonizada por Rebecca Hall, famosa por Godzilla vs. Kong y The Night House, Brian Tyree Henry, reconocido por Godzilla vs. Kong y Bullet Train, Dan Stevens, quien apareció en Gaslit, Legion y Beauty and the Beast, Kaylee Hottle, a quien previamente vimos en Godzilla vs. Kong, Alex Ferns, de The Batman, Wrath of Man y Chernobyl, y Fala Chen, famosa por Irma Vep y Shang Chi and the Legend of the Ten Rings.

Por su parte, el guion está a cargo de Terry Rossio, quien previamente trabajó en Godzilla vs. Kong y la serie de Pirates of the Caribbean, Simon Barrett, famosos por You’re Next, y Jeremy Slater, reconocido por Moon Knight. Por su parte, Mary Parent, Alex Garcia, Eric Mcleod, Thomas Tull, Jon Jashni y Brian Rogers serán los productores.

Se espera que Godzilla x Kong: New Empire llegue a los cines el próximo 10 de abril de 2024. Mientras tanto, puedes ver más del MonsterVerse en la pantalla chica. A principios de este año, Apple TV+ dio vida a Monarch: Legacy of Monsters, la cual ha llenado los vacíos para los fanáticos de estos titanes. En temas relacionados, aquí puedes ver el tráiler de la segunda temporada de House of the Dragon. De igual forma, el tráiler de la cuarta temporada de The Boys ya está aquí.

Nota del Editor:

Sorprendentemente, el MonsterVerse ha sido todo un éxito, lo cual es extraño cuando consideramos que lo único memorable de estas películas son las escenas de acción. No hay un solo personaje, más allá de Godzilla y King Kong que sea memorable y, sobre todo, parece que no hay una dirección clara para este universo.

Vía: Warner Bros.