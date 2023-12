David Jaffe se burla de la situación de Bungie

El día de ayer se dio a conocer un reporte que revela una situación poco favorable para los empleados de Bungie. Tras un periodo financiero bastante complicado para la compañía, los directivos han optado por tomar decisiones que no fueron del agrado total de los empleados, quienes ahora temen ante una adquisición total por parte de Sony. Ante esta situación, David Jaffe, creador de God of War, decidió emitir un comunicado que se burla de la situación que vive el estudio en estos momentos.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Jaffe emitió un mensaje en donde señala que Bungie no ha cumplido con sus expectativas financieras, y que deberían tomar un par de notas del trabajo de Naughty Dog. Esto fue lo que comentó:

“Quizás Naughty Dog debería darle algunos consejos a Bungie sobre cómo ser rentable”.

Maybe Naughty Dog should give Bungie some advice on how to be profitable. — David Jaffe (@davidscottjaffe) December 6, 2023

Si bien al principio este comentario no suena tan agresivo, este mensaje cuenta con varias capas. Para comenzar, recordemos que Jim Ryan, quien previamente trabajó como el CEO de SIE, había mencionado que el enfoque de PlayStation estaría en los juegos como servicio, y entre ellos se encontraba el multiplayer de The Last of Us.

Sin embargo, reportes han mencionado que Bungie no reaccionó positivamente a este proyecto cuando fueron consultados internamente. La opinión del estudio fue tan grande, al grado de que se ha mencionado que este proyecto bien podría ya haber sido cancelado, aunque por el momento no hay información oficial al respecto.

Esto no fue todo, ya que este enfoque en juegos como servicio le dio pie a que Bungie estuviera trabajando en más proyectos de este estilo, más allá de Destiny 2. Sin embargo, tras la salida de Ryan de SIE, se ha hablado sobre una reestructuración que dejaría de lado este enfoque. Como resultado, el estudio ha llegado a una situación bastante complicada. Por si fuera poco, se ha reportado que los ingresos de Destiny 2 han caído en los últimos meses.

Es así que Bungie se encuentra en una posición bastante complicada, y el comentario de Jaffe no hace más que solo burlarse de la situación que vive la compañía. Si bien el multiplayer de The Last of Us se encuentra en un limbo, nadie puede negar que los juegos de Naughty Dog son todo menos exitosos. Títulos como The Last of Us Part II han establecido récords en ventas, y se espera que la remasterización de esta entrega para el PlayStation 5 tenga un buen desempeño comercial.

Sin embargo, no hay que olvidar que Naughty Dog también se ha visto envuelto en varias controversias a lo largo de los años. Notablemente, el desarrollo de The Last of Us Part II estuvo rodeado de crunch y prácticas directivas bastante cuestionables. Por su parte, la remasterización de esta entrega no ha tenido la recepción esperada, ya que muchos han criticado al estudio y a PlayStation por relanzar un juego que llegó al mercado hace tres años.

Pese a estos puntos, queda claro que lo importante aquí es generar ingresos, y si Bungie no es capaz de cumplir las expectativas de Sony, entonces la adquisición de $3.6 mil millones de dólares se pone en duda. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el reporte de Bungie aquí. De igual forma, ya sabemos cuándo se estrenará la segunda temporada de The Last of Us.

Nota del Editor:

Más allá del comentario de mal gusto de Jaffe, queda claro que Sony pone el dinero en primer lugar. Ellos saben en dónde sacar el mayor provecho de un estudio, y si en el caso de Naughty Dog eso significa relanzar The Last of Us en todas las plataformas posibles, eso harán. Solo nos queda por ver qué sucederá con Bungie si sus expectativas financieras no se llegan a cumplir.

Vía: David Jaffe