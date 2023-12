GTA, el videojuego que se inspiró en un director de Hollywood y que va con todo hacia la inteligencia artificial

Here we go again. Watch Grand Theft Auto VI Trailer 1 Now on YouTube: https://t.co/T0QOBDI4qM pic.twitter.com/Gc9bazNQID

Probablemente, se trate del mejor videojuego de acción y aventura que exista hasta la fecha. El récord en ventas, que supera los 180 millones de copias, ratifica la popularidad de Grand Theft Auto, una idea que nació en los años noventa sin imaginar que se convertiría en el juego más popular de todas las generaciones.

De hecho, fue en 1994 cuando los hermanos Sam y Dan Houser decidieron trabajar en un videojuego diferente, que combine vida real con mucha adrenalina. Ambos ya contaban con experiencia pues estaban al mando de su propia compañía, DMA Design. Es así, como uno de los directores más reconocidos del cine hace su entrada en este proyecto.

Quizá no todos los sabían, pero el videojuego de Rock Star, reformada compañía de los hermanos Houser que hoy lleva el desarrollo de Grand Theft, fue inspirada gracias a una de las cintas más famosas en la historia del séptimo arte: Goodfellas (Uno de los nuestros) del director de Hollywood, Martín Scorsese.

En una de sus tantas visitas al cine, Sam se quedó maravillado cómo el productor estadounidense presentaba al mundo la vida de los más avezados gangster en la pantalla grande, por lo que decidió llevarlo a las pantallas chicas. De hecho, ya existían diversos videojuegos de mafia en la época de los noventa, pero los hermanos Houser sintieron que necesitaban darle otro aspecto al género.

Es así como nació la maravillosa secuela que explotó en popularidad tras el estreno de su tercera entrega, Grand Theft Auto 3, seguido de Vicy City y San Andrés, que terminaron por catapultar el éxito millonario del videojuego.

