Hace unos días vimos el lanzamiento de Avatar: Frontiers of Pandora. Si bien muchos esperaban disfrutar de este título día uno sin muchos problemas, recientemente el público se dio cuenta de un gigante inconveniente, y es que es necesaria una conexión a internet para instalar este título.

A principios de la semana, un usuario obtuvo su copia física de Avatar: Frontiers of Pandora de forma anticipada, y al tratar de instalar su juego, le apareció un mensaje señalando que tenía que esperar hasta el pasado 7 de diciembre para disfrutar de este título. Esto reveló que el juego iba a necesitar de un parche de día uno, y que se necesitaba de un chequeo para descubrir si ya era posible disfrutar de este título en forma.

Si bien hoy en día todos tienen sus consolas conectadas a una red de internet, esto no solo significa que aquellos que no tengan la misma suerte no podrán disfrutar de este título, sino que se pone en duda los elementos de preservación, ya que nada nos asegura que este problema sea solucionado en un futuro, por lo que una vez que Ubisoft decida cerrar los servidores del juego, esto también significaría que nadie podrá disfrutar de esta entrega.

Junto a esto, el público ha encontrado un pequeño mensaje en el frente de la caja final del juego, que dice: “Se requiere Internet para instalar el juego”. Notablemente, este mensaje no estaba en el arte de la caja inicial que se mostró durante el proceso de pre-órdenes.

Avatar: Frontiers of Pandora se lleva a cabo después de los eventos de la primera película de Avatar, en un continente nunca antes visto de este planeta. La aventura nos llevará a formar equipo con diferentes clanes Na’vi para proteger su tierra natal de la corporación RDA. El juego ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

En temas relacionados, aquí puedes ver el tráiler de la historia del juego. De igual forma, se confirma la ventana de estreno para Avatar 3 en los cines.

Nota del Editor:

Es una verdadera lástima que las compañías sigan implementando elementos que terminan por afectar los esfuerzos de preservación de juegos. Si bien esto también ayuda en contra de la piratería, las consecuencias a largo plazo son peores.

Vía: VGC