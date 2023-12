Wapeach es real, Nintendo ha revelado cómo luce

Los rivales son parte fundamental de cualquier videojuego. Por cada Sonic existe un Shadow. Por cada Dante hay un Vergil. Y por todos los Mario del mundo, encontramos un Wario. De esta forma, muchos se han preguntado si Peach también tendrá un tratamiento similar. Bueno, recientemente se reveló que este iba a ser el caso, ya que se han encontrado bocetos que apuntan a la existencia de Wapeach.

Recientemente, Fumihide Aoki, creador de Waluigi, compartió una serie de bocetos para un personaje que se iba a incluir en el original Mario Tennis. Si bien aquí no se presenta un diseño oficial, su concepción estaba ligada a Peach, puesto que funcionaría como una rival para la Princesa. La chica iba a vestir un atuendo completo de color azul, con lo que parecen conos tapando sus oídos, e incluso en una de las imágenes la vemos cargando un hacha, para hacerla lucir “más intimidante”, según las palabras de Aoki.

Lamentablemente, Wapeach nunca se hizo una realidad, ya que, de acuerdo con Aoki, Nintendo no estaba contento con la idea de considerar una versión malvada para Peach, quien desde ese entonces y al día de hoy es vista como un símbolo de pureza. De esta forma, los bocetos de Mario Tennis son todo lo que tenemos para darnos una idea del tipo de personaje que hubiera llegado a nuestras vidas junto a Waluigi.

Sin embargo, este tal vez no sea el final para Wapeach. Como recordarán, el próximo año estará disponible Princess Peach: Showtime!, juego protagonizado por la princesa del Mushroom Kingdom. De esta forma, no se descarta la posibilidad de ver un rival para este personaje. Si bien es probable que el diseño de Wapeach que se hizo para Mario Tennis no sea el elegido, seguramente veremos algo que sea lo opuesto de la personalidad de Peach, lo cual es más que suficiente para este concepto.

En temas relacionados, Nintendo cambia las portadas de Princess Peach: Showtime! De igual forma, el secreto de Peach en Super Mario RPG se ha revelado en HD.

Nota del Editor:

La idea de ver a Wapeach es algo que los fans han esperado por años, pero parece que no se hará una realidad, o al menos no de la forma que muchos esperan. Si bien sería genial ver a un rival de este personaje, recordemos que ya tenemos a Daisy, quien funciona como un complemento o acompañante de la Princesa Peach.

Vía: Fumihide Aoki