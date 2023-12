Baldur’s Gate 3 es el rey y Kojima deslumbra con OD

Los Game Awards se han convertido en toda una tradición decembrina y como era de esperarse, en su décima entrega, no sólo se otorgaron los premios a los mejores videojuegos de 2023, sino que se presentaron novedades que llegarán al mercado en los siguientes dos años.

Los pronósticos se confirmaron y Baldur’s Gate 3 se llevó el galardón al mejor título, así como otros cinco: mejor juego de rol, presencia en la voz de los gamers, mejor multijugador, mejor apoyo de la comunidad y mejor interpretación, encarnada por Neil Newbon.

Alan Wake II fue el gran tapado consiguiendo tres preseas: mejor dirección de juego, mejor narrativa y mejor dirección artística. Para sorpresa de muchos, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom solamente consiguió una, referente al mejor en el género de acción y aventura. Más inesperado fue que Marvel’s Spider-Man 2 no logró triunfar en ninguna categoría.

Microsoft celebró que Hi-Fi Rush subió al podio por los mejores efectos de sonido, mientras que Forza Motorsport hizo lo propio como el mejor juego de conducción y por sus múltiples opciones de accesibilidad. La gala también se aprovechó para difundir más jugabilidad de Senua’s Saga: Hellblade II y fijar su ventana de estreno en algún punto de 2024.

El hype se elevó al máximo cuando se reveló OD, una nueva experiencia interactiva y de terror a cargo de Hideo Kojima que será publicada bajo el sello de Xbox Game Studios. Arkane Studios, creadores de Deathloop y Dishonored, dieron la nota con la inesperada aparición de Marvel’s Blade, ambientado en París.

Tal acontecimiento también sirvió como escaparate para que se presentaran por todo lo alto, los combates en Dragon Ball Z Sparking Zero (la cuarta parte de la saga Tenkaichi) y Metaphor: ReFantazio, una propuesta de acción y RPG que corre a cargo de los creadores de Persona 3, Persona 4 y Persona 5.

Supermassive Games trabaja en The Casting of Frank Stone, un juego de terror que se situará en el universo de Dead by Daylight. En el mismo sentido, se dio a conocer Last Sentinel, donde habrá que sumergirse en una aventura de ciencia ficción, bajo la batuta de Seteve C. Martin que ha colaborado en la creación de Grand Theft Auto 5 y Red Dead Redepmtion 2.

Square-Enix dejó un gran sabor de boca con Visions of Mana y apostó por Echoes of the Fallen y The Rising Tide, las expansiones de Final Fantasy XVI. PlayStation tuvo una participación discreta, revelando God of War Ragnarök: Valhalla, un contenido descargable gratuito que servirá como epílogo, además de establecer la fecha de lanzamiento de Rise of the Ronin para el 22 de marzo.

En el rubro de las remasterizaciones, se confirmó Brothers: A Tale of Two Sons Remake y Sega prepara una avalancha de productos en este sentido, entre los que destacan: Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi y Streets of Rage, prometiendo que hay más clásicos de su portafolio en producción.

Los Game Awards han culminado y tienen la misión de reinventarse en su segunda década, logrando ser todo un referente en la industria del entretenimiento para ser utilizados como pasarela para las grandes compañías. Capcom sacó partido del espacio para dar a conocer Monster Hunter Wilds, previsto para 2025, periodo en el que también verá la luz el ambicioso y espectacular, Grand Theft Auto VI.