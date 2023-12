Fans se enojan porque Spider-Man 2 no ganó en TGA

El día de ayer con The Game Awards se tuvo mucha satisfacción en cuanto la entrega de premios, dado que grandes videojuegos se llevaron el reconocimiento merecido, esto va desde Cyberpunk 2077 con el premio a juego sobre la marcha, mejor apartado de sonido con Hi-Fi Rush, juego de aventura para The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom y por supuesto, entrega del año para Baldur’s Gate 3. Con esto los fans se han quedado contentos, o al menos la gran mayoría de ellos.

Hubo parte de la gente que consideró injustas a las premiaciones, y ese fue justamente el fandom de PlayStation, quienes esperaban que Marvel’s Spider-Man 2 se llevara algo, y eso se debe a que es un juego que ha gustado bastante debido a temas de jugabilidad y también la parte técnica. Sin embargo, en sus siete nominaciones resultó no ser ganador, lo que ha hecho a sus fans enfadarse, dado que casi toda compañía se ha llevado una rebanada del pastel en diversas categorías.

Aquí algunas reacciones por parte de los fans:

Spider-Man 2 with every nomination pic.twitter.com/byU0h3MrWS — chi ❀ (@chisdome) December 8, 2023

"how many awards did spider-man 2 win?" pic.twitter.com/3BiNB3tniA — J (@fl4me_on) December 8, 2023

This is weird, not even 1 award 😐 — Rosario Hepburn (@RosarioHepburn) December 8, 2023

They need a best Spider-Man game category at the game awards. pic.twitter.com/KGMHUEVczY — Ben – PleaseBeXcited (@PleaseBexcited) December 8, 2023

Vale la pena mencionar, que el videojuego estaba nominado a mejor narrativa, desempeño de actor, diseño de audio, mejor dirección, juego de acción, accesibilidad y mejor juego del año. Desafortunadamente no se ha llevado ninguno, y en los que se estaba peleando junto a Baldur´s Gate 3 normalmente este último se llevaba la estatuilla. Al final, se ha logrado colocar dentro del top 10, por lo que los fans deberían estar felices por este hecho.

Recuerda que Marvel’s Spider-Man 2 está disponible en PS5.

Vía: IGN

Nota del editor: A mí me gustó bastante el juego, pero cosa aquí es que tenía competidores duros contra los que disputarse la estatua, entonces quienes lo vencieron sinceramente lo tienen bastante merecido Aún con esto, recomiendo bastante esta obra elaborada por Insomniac Games.