El doblaje de Attack on Titan Final Season ya tiene fecha

A día de hoy, la gente está acostumbrada a que todo producto de calidad cinematográfica llegue con su respectivo doblaje latinoamericano, sobre todo en el tema de los cines, dado que por el momento es una ley que se establece debido a la gente que aún no sabe leer o que no entiende más idiomas. Las plataformas de streaming no tienen obligación de seguir ese mandato, pero aún así hacen sus respectivos esfuerzos, y Crunchyroll está a nada de sorprender a los fans de Attack on Titan.

Como muchos ya sabrán, el final definitivo de este anime se estrenó en dos oleadas de capítulos, y hace pocas semanas se tuvo la conclusión al menos con subtítulos al español y el audio Japonés, pero hay fans que han querido esperar y ahora serán recompensados. Y es que mediante un comunicado se ha confirmado que Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2 en latino llegará el 7 de enero de 2024.

Vale la pena mencionar, que estos capítulos se podrían lanzar de manera semanal todos los domingos, algo a lo que están acostumbrados los fans de la plataforma naranja. Por lo que habrá que esperar a si liberan todos o si será más pausado, lo que es lo más lógico.

Aquí el elenco de actores que participan:

– Miguel Ángel Leal como Eren

– Hector Ireta de Alba como Armin

– Ana Lobo como Mikasa

– Gerardo Ortega como Jean

– Rossy Aguirre como Hanji

– Gabriel Basurto como Levi

– Alfonso Obregón como Reiner

– Gina Sánchez como Annie

– Alberto Bernal como Connie

– Dolores Mondragón como Pieck

– Danann Huicochea como Gabi

– Diego Becerril como Falco

– Ricardo Brust como Zeke

Esta es la sinopsis del show:

Conocidos en Japón como Shingeki no Kyojin, hace muchos años, los últimos restos de la humanidad se vieron obligados a retirarse detrás de los imponentes muros de una ciudad fortificada para escapar de los enormes titanes devoradores de hombres que deambulaban por la tierra fuera de su fortaleza.

Recuerda que puedes ver la primera mitad de la conclusión en Crunchyroll con su respectivo doblaje.

Vía: Comunicado

Nota del editor: Noto a gente muy emocionada por este anime, y lo bueno es que ha tomado el tiempo necesario para terminar pero tampoco alargando las cosas 20 años como ha pasado con One Piece y hasta Detective Conan. Entonces, llama mucho la atención el ver algún episodio.