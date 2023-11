Pese a su popularidad como anime, las películas de Dragon Ball no son tan conocidas por la mayoría de los fans, más allá de las nuevas. De esta forma, Crunchyroll desea corregir esto, ya que a partir del día de hoy, 23 de noviembre de 2023, múltiples largometrajes de Dragon Ball Z y Saint Seiya llegarán a esta plataforma de streaming.

Básicamente, todas las películas de Dragon Ball Z estarán disponibles en Crunchyroll con su doblaje en español latino, algo que los fans pueden apreciar. Esta es la lista completa de las cintas que llegan el día de hoy a esta plataforma:

-Dragon Ball Z: ¡Devuélvanme a mi Gohan! (1989)

-Dragon Ball Z: El hombre más fuerte de este mundo (1990)

-Dragon Ball Z: La súper batalla decisiva por toda la Tierra (1990)

-Dragon Ball Z: Goku es un Super Saiyajin (1991)

-Dragon Ball Z: Los rivales más poderosos (1991)

-Dragon Ball Z: Los guerreros más poderosos (1992)

-Dragon Ball Z: La batalla de los tres Saiyajin (1992)

-Dragon Ball Z: Broly – El Poder Invencible (1993)

-Dragon Ball Z: La galaxia corre peligro (1993)

-Dragon Ball Z: El regreso del Guerrero Legendario (1994)

-Dragon Ball Z: El combate final (1994)

-Dragon Ball Z: La fusión de Goku y Vegeta (1995)

-Dragon Ball Z: El ataque del dragón (1995)

Por su parte, el próximo 30 de noviembre estará disponible Saint Seiya Omega en Crunchyroll, la cual también llega con doblaje al español latino. Regresando a Dragon Ball, todos los largometrajes de la era Z ya están disponibles. Esto significa que clásicos como Dragon Ball Z: El regreso del Guerrero Legendario de 1994 y Dragon Ball Z: La fusión de Goku y Vegeta de 1995 ya están al alcance de todos los interesados. Algo sumamente especial que los fans no se pueden dar el lujo de perderse.

Si bien estas historias son amadas por los fans, no son canon. Esto quiere decir que ninguna de estas aventuras tiene un impacto en la trama general de Dragon Ball, por lo que las apariciones de Broly no influyen en Dragon Ball Super. No fue sino hasta La Batalla de los Dioses que las cintas comenzaron a formar parte del canon, algo que hemos visto con Resurrection F, Dragon Ball Super: Broly y Dragon Ball Super: Super Hero.

En temas relacionados, Akira Toriyama odia a este personaje de Dragon Ball. De igual forma, Dragon Ball Super seguirá como un manga.

Nota del Editor:

Este es el momento perfecto para recordar nuestra infancia. Si bien no recuerdo ver todas estas películas, en mi memoria aún están las primeras veces que vi a Broly o a Vegeta y Goku fusionarse, incluso aún recuerdo el VHS de La súper batalla decisiva por toda la Tierra.

Vía: Crunchyroll