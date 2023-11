Melissa Barrera habla su despido de Scream VII

El día de ayer se dio a conocer que Melissa Barrera, quien coprotagonizó Scream VI a principios de año, había sido despedida de la producción de Scream VII después de hablar sobre el conflicto entre Palestina e Israel. Aunque en su momento la actriz se mantuvo callada, ya ha emitido un comunicado en donde deja en claro su posición al respecto.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Barrera condenó cualquier acto de violencia, y señaló que ninguna organización o compañía está por encima de la libertad de expresión. Esto fue lo que comentó:

“En primer lugar, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas. Como latina, mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a quienes la necesitan. Cada persona en esta tierra, independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico, merece iguales derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad. Creo que un grupo de personas NO es su liderazgo y que ningún órgano de gobierno debería estar por encima de las críticas Rezo día y noche por no más muertes, por no más violencia y por una coexistencia pacífica. Seguiré defendiendo a quienes más lo necesitan y seguiré abogando por la paz y la seguridad; por los derechos humanos y la libertad. El silencio no es una opción para mí”.

Originalmente, Barrera mencionó que no estaba de acuerdo con los medios de Estados Unidos, los cuales le han dado una cobertura favoritaría a la perspectiva de Israel, dejando a las voces de Palestina abandonadas. Esto no fue del agrado de la productora Spyglass, quienes despidieron inmediatamente a la actriz mexicana. Junto a esto, también se dio a conocer que Jenna Ortega, quien también coprotagonizó Scream VI, y estaba planeada para retomar su papel en la nueva película de esta serie, ha abandonado la producción, aunque su decisión tiene que ver más con otros compromisos laborales.

Hasta el momento, Spyglass no ha emitido un comunicado en donde hable sobre sus decisiones, y considerando lo delicado de este tema, es probable que no lo hagan, al menos no por el momento. En temas relacionados, esta es la razón por la cual Jenna Ortega abandonó Scream VII. De igual forma, puedes conocer más sobre el despido de Barrera aquí.

Nota del Editor:

Este es un caso muy complicado. Si bien está claro que el consenso en Estados Unidos es apoyar a Israel, también es cierto que hay múltiples actores que han externado su soporte a la comunidad de Palestina y han pedido el cese al fuego. Gente como Mark Ruffalo y Jessica Chastain han dejado su posición en claro, pero no han perdido su trabajo.

Vía: Melissa Barrera