Dragon Ball Super se seguirá publicando en manga

Este año se han cumplido el 40 aniversario de la franquicia de Dragon Ball, la cual ha tenido como celebración el anuncio de Daima, programa en el que muchos de los personajes van a regresar a su etapa de infantes para cumplir con una misión en específico. Por su parte, algunos fans se han preguntado qué va a suceder con la saga de Super, dado que ya casi se está terminando el arco que ya pudimos ver en la película de Super Hero desde el año pasado en los cines.

Después de lo que ya se ha lanzado con la historia de Moro y también de Granola, muchos han llegado a pensar que ahí la historia llegará a su fin para proseguir con el final de Z en el que vemos a Gokú llevando a Uub a un entrenamiento en la torre de Kamisama. Sin embargo y para alivio de la gente, no será así, al menos en el formato impreso; pues al parecer Gokú seguirá peleando por bastante tiempo en dicho universo lleno de nostalgia.

Según lo comentado por Victory Uchida, editor oficial de esta publicación, la versión en papel que esta a cargo de Toyotaro y Toriyama va a seguir por un tiempo más, lo que dejará a los seguidores tranquilos por lo vendrá en el futuro en cuestión de transformaciones y giros de trama. Por su parte, surge la esperanza de que algunos huecos de argumento se vean cerrados por el bien de inconsistencias.

Por otro lado, aún queda en el aire si los capítulos del anime volverán el algún momento, dado que desde el 2018 han llegado a una pausa indefinida. De hecho, mientras se encuentra en este hiatus, se han lanzado un par de películas canónicas para que la espera no se haga tan largo. Sin embargo, los seguidores quieren ver animado tanto a la saga de Moro como Granola, y seguramente las cintas van a tener la adaptación como lo pasado con La Batalla de los Dioses.

Vía: Bandai

Nota del editor: Siento que explotar a Dragon Ball tanto podría no llevar a nada bueno, al menos que hagan series del mismo universo pero que ya no se centren en Gokú y sus amigos, esto para que no se saquen arcos que al final terminen aburriendo al público.