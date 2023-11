Se presenta el nuevo tráiler de Aquaman y el reino perdido

Si muchos pensaban que este año de producciones cinematográficas había terminado con Blue Beetle, se equivocan, dado que aún falta una cinta que llegará para celebrar las fiestas de diciembre y que a la vez podría arreglar la mala reputación que se ha llevado DC en los últimos meses. Esta es ni más ni menos que Aquaman y EL Reino Perdido, la cual se ha ido postergando por diferentes razones pero que por fin verá la luz del día en los cines.

El primero de los factores por las que no salió el año pasado fue justamente por una de las personas protagonistas, dado que Amber Heard estaba en problemas legales con su ex esposo, Johnny Depp, por lo que Warner no quería causar conflictos con los fanáticos de ambos bandos. Y ahora que los juicios han llegado a su fin, será momento de regresar al estrellato a Jason Momoa, quien hizo de la primera cinta algo que los fans adoraron.

Para celebrar que estamos a un mes de su estreno, se ha lanzado un nuevo avance, aquí lo puedes checar:

Esta es la sinopsis de Aquaman y el Reino Perdido:

Después de no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta ejerce el poder del mítico Tridente Negro para desatar una fuerza antigua y malévola. Con la esperanza de poner fin a su reinado de terror, Aquaman y Orm unen fuerzas para proteger su reino y salvar al mundo de una destrucción irreversible.

Recuerda que este estreno llega el próximo 20 de diciembre a los cines. A la vez, se menciona que la cinta conectará de alguna manera con el reinicio del universo de DC, mismo que tendrá el debut con Superman: Legacy, la cual está completamente a cargo de James Gunn en la parte de dirección.

Vía: WB

Nota del editor: Definitivamente habrá que darle una oportunidad a esta película, ya que la primera no quedó a deber en cuanto a la calidad deseada. Pero no sé si habrá algunas escenas alteradas por el asunto de Amber Heard, dentro de pocas semanas habrá que dar un veredicto.