Liberan primer avance de Aquaman 2

Este año no ha sido muy positivo para los cómics de DC en cuanto a sus producciones cinematográficas, eso se ha visto con la crítica negativa en Shazam 2, The Flash, y de forma más reciente con la película de Blue Beetle. Y si bien se espera que haya un reinicio importante con Superman Legacy, mientras tanto habrá lanzamientos en el cine, el ejemplo más claro de esto es Aquaman 2 con Jason Momoa en el papel estelar.

Para que la emoción por esta película no se apague, se ha lanzado un primer avance en el que vemos escenas bastante cortas de lo que será tal cual el personaje principal, así como el supuesto villano que dará problemas durante la historia. Sin embargo, en su mayoría aparece texto que nos va narrando un mensaje de preparación para algo más grande en el futuro.

Acá el video:

Esta es la sinopsis:

Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con Aquaman de una vez por todas. Esta vez, Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo de una destrucción irreversible.