¿Cómo un niño puede enfrentarse a la pérdida de una madre? Esta es una de las preguntas principales que nos hace El Niño y la Garza, la nueva película de Studio Ghibli, y más reciente cinta dirigida por Hayao Miyazaki después de su milésimo retiro de esta industria. Tras años de espera y una inexistente campaña de publicidad en Japón, este largometraje llegará a las salas de cine en México el próximo 28 de diciembre de 2023, y recientemente tuve la oportunidad de asistir a una función para disfrutar de esta obra, y aquí les digo si vale la pena o no.

El Niño y la Garza comienza con un trágico evento. Durante la Segunda Guerra Mundial, Mahito, un niño de 12 años, pierde a su madre en un incendio. Este desafortunado evento ocasiona que el joven y su padre se muden a un pequeño pueblo rural a las afueras de Tokio. Además de tener que enfrentarse a una nueva situación social, nuestro protagonista necesita aceptar a su nueva mamá. Aunque todo esto parece imposible, Mahito tendrá que poner todas sus dudas a un lado para rescatar a la nueva esposa de su papá tras ser secuestrada por una extraña Garza parlante.

Si bien El Niño y la Garza comienza de una forma que puede ser considerada realista, especialmente tomando en cuenta el contexto en el que se desarrolla la historia y los eventos que dan pie a la cinta, eventualmente somos transportados a un mundo lleno de magia e imaginación que no solo es una excusa para explorar algunos de los traumas de Mahito, sino que también es un deleite visual que demuestra el talento que encontramos en Studio Ghibli.

Cada una de las escenas es espectacular. En este sentido, resalta inmediatamente la forma en la que el estudio de animación utiliza el color rojo y los trazos para darle nueva vida al fuego. Este es uno de los apartados principales en la historia, y es impresionante no solo la forma en la que este elemento se ve en la pantalla, especialmente en los grandes momentos de acción, sino también la manera en la que es usado como un punto narrativo en el viaje de nuestro protagonista.

Cuando hablamos del trabajo de Miyazaki, hay múltiples elementos que podemos asociar rápidamente, como el sintoísmo y el uso de alegorías para hablar sobre el duelo y el proceso de maduración. Aun con estos elementos siempre presentes, cada una de sus historias, incluso aquellas que son una adaptación de un trabajo ya conocido, nunca se llegan a sentir como una copia entre ellas. Sin embargo, con El Niño y la Garza es imposible no pensar directamente en El Viaje de Chihiro. Esto no es algo negativo, pero es algo que siempre estuvo en mi mente, ya que ambas cintas comparten más que solo una serie de elementos característicos.

Al final del día, El Niño y la Garza es una de las mejores películas animadas del año. Es sumamente entretenida, divertida, deja volar la imaginación de todos los espectadores, representa el regreso de uno de los mejores directores de animación, y es un trabajo visualmente impecable. Si bien es cierto que esta cinta no propone algo nuevo, y su historia es algo que ya hemos visto en el pasado, es la ejecución de estos conceptos que ya conocemos lo que la hace especial. Las más de dos horas de duración no son pesadas, y al final me hubiera gustado incluso ver mucho más de este mundo.

Por si fuera poco, el doblaje al español latino está muy bien logrado. Emilio Treviño, a quien ya hemos escuchado en producciones como Demon Slayer e Invencible, hace un fantástico como Mahito, quien logra entregarnos un trabajo que es capaz de ser reservado y emotivo justamente cuando la historia lo necesita. Junto a esto, el resto del elenco, conformado por Alfonso Herrera, Elizabeth Infante, Gerardo García, y más, hacen un buen trabajo que logra entretener a todos, y en ningún momento llegué a pensar que el audio original fuera mejor.

No lo duden, vayan al cine a disfrutar de El Niño y la Garza, película que estará disponible en México a partir del próximo 28 de diciembre de 2023.