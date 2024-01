¿Persona 3 Reload llegará a Switch? Atlus responde

Nos encontramos a tan solo un par de semanas de que Persona 3 Reload se lance al mercado tanto en consolas de actual generación, así como en las de pasada y PC. Indudablemente, una de las cosas que más llamó la atención con el anuncio de este muy esperado remake, fue el hecho que una versión para Nintendo Switch no estará llegando. Hace unos días tuvimos la oportunidad de estar en un evento previo con nuestros amigos de Sega Atlus, en donde además de poder probar el título anticipadamente, pudimos charlar con su director y productor.

Durante la entrevista, no pudimos evitar hacer la pregunta sobre qué había pasado con la versión para Nintendo Switch, sobre todo tomando en cuenta los buenos resultados que la compañía había tenido en la plataforma híbrida con varios de sus títulos incluido Persona 5 Royal. A pesar de que la respuesta por parte del director de Persona 3 Reload, Takuya Yamaguchi, y su productor, Ryota Niitsuma, fue un tanto ambigua, nos dejaron entrever que probablemente solo sea cuestión de tiempo para que su nuevo juego llegue a la casa de Mario.

“Dede que comenzamos a conceptualizar todo lo que vendría en Persona 3 Reload, decidimos que no habría versión para el Nintendo Switch. Claro que la idea ahí está, pero es cuestión de discutirlo con el equipo y ver qué piensan al respecto y ya veremos qué pasa.”, nos respondieron los directivos de P-Studio.

Pues ahí lo tienen. Me queda la impresión de que sí existe la intención de que el Switch reciba a Persona 3 Reload en algún momento. La cosa es que seguramente, P-Studio al estar a cargo de este proyecto totalmente, no se quiso meter en demasiados problemas sobre ajustar la experiencia a las capacidades de la consola de Nintendo, asunto que seguramente más bien quedará en manos de otro equipo. De todos modos y como ya te lo comentaba hace unos momentos, me parece que solo es cuestión de tiempo para que el juego llegue a Switch.

Persona 3 Reload está programado para salir el próximo 2 de febrero en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, con la particularidad de que estará día uno en Game Pass como parte de la cercana relación que Sega está llevando con Microsoft actualmente.

Fuente: Atomix