Hands On – Helldivers II

¿Camino a seguir?

La situación de los PlayStation Studios, así como en general la de los grandes publishers está comprometida. De un par de años para acá, hemos visto un marcado sufrimiento para mantener publicación constante de exclusivas, pues la apuesta por los llamados AAA, ha representado un reto mucho más importante de lo que se tenía presupuestado. Sumado a lo anterior, los padres de Uncharted y God of War, han tomado extrañas decisiones como proyectos de juegos como servicios que actualmente se están cancelando. Debido a lo anterior, se deben tomar decisiones rápidas que para muchos de nosotros, tienen que apuntar a producciones de mucho menor tamaño que se puedan lanzar al mercado en menos tiempo. Sí, Sony tiene algunos ejemplos de títulos de este tipo, pero la realidad es que nunca han sido su principal enfoque. En un claro intento por cambiar todo este asunto, dentro de poco se estará lanzando Helldivers II, secuela de aquella entrega de 2016 que sorprendió por sus grandes ideas y mecánicas de Dual Stick Shooter.

Hace unos días tuvimos la gran oportunidad de participar en un evento especial previo de Helldivers II en las oficinas centrales de PlayStation en San Mateo, California, en donde junto con un puñado de miembros de la prensa internacional, pudimos probar este juego por varias horas para ver qué tanto ofrece ahora que está cambiando de rumbo para convertirse más bien en un third person shooter con una fuerte carga sobre el multiplayer cooperativo y claro, tomando el riesgo de ser un juego como servicio que según los planes, estará evolucionando de manera constante desde que sea lanzado en PS5 y PC. El talento de Arrowhead es innegable, no obstante, el cambio de subgénero y precisamente el tomar el camino de los llamados Games as a Service, preocupa bastante, pues ejemplos fallidos sobran actualmente. Lo que sí te puedo adelantar es que este primer encuentro con el título fue sumamente divertido y hasta emocionante, entendiendo que todo se llevó a cabo en un ambiente altamente controlado.

Cambiando de género

Modificar una fórmula ya probada puede representar un enorme reto para cualquier estudio desarrollador, más cuando hablamos de una que ya fue probada no solo como funcional, sino como exitosa entre los jugadores. En 2015 sin mucha publicidad detrás ni nada por el estilo, Arrowhead Game Studios sorprendía a propios y extraños con un dual stick shooter conocido como Helldivers, el cual, siendo apoyado por parte del programa de desarrolladores independientes de Sony Computer Entertainment, se convertía en una de las mejores opciones para disfrutar tanto en un PS4, como un PS Vita. Casi una década ha pasado desde aquel suceso y ahora, finalmente podremos ser testigos de lo que el estudio sueco ha venido cocinando durante tanto tiempo, dándole un importante giro a lo que habían estado haciendo. Helldivers II indudablemente representa a un riesgo por varias razones.

Lo primero que hay que decir es que en efecto, Helldivers II se aleja bastante de las formas que tanto gustaron de su antecesor. Ahora, se nos presenta un shooter en tercera persona, concepto que según nos contó Johan Pilestedt, CEO del Arrowhead Game Studios, inició casi justo después del estreno de Helldivers cuando el equipo decidió colocar la cámara a nivel de piso para ver qué pasaba, dándose cuenta de que había potencial para crear algo marcadamente diferente. La idea general del juego es la de presentar una intensa experiencia en la que cooperar con tus compañeros sea parte esencial del éxito de tal o cual misión.

Luego de preparar a tu equipo, armamento y demás elementos, eres lanzado junto con tres compañeros más a alguno de los planetas que están siendo afectados por las facciones enemigas. En esta demostración pudimos ver el regreso de los Bugs y de los Cyborgs. Una vez en la superficie, nos tenemos que coordinar con nuestros compañeros para cumplir con una serie de objetivos en el orden que mejor nos parezca, pues incluso puedes decidir en qué parte del mapa aterrizar. Cosas como eliminar bases enemigas, cerrar nidos de insectos, proteger alguna zona o simplemente sobrevivir, son algunas de las actividades que Helldivers II tiene guardadas para nosotros. Algo sumamente interesante y que le da bastante sabor a dichas misiones, es que tenemos un tiempo limitado para cumplirlas y luego escapar, así como un número finito de vidas. En caso de que el reloj llegue a cero, todo el apoyo de nuestros aliados que están en órbita se terminará, haciendo nuestra vida mucho más complicada. Igualmente si el equipo es eliminado, pierdes por completo los recursos que hayas obtenido.

Helldivers II es un juego como servicio en toda la extensión del término. A pesar de que no se nos quiso decir nada sobre el tema de microtransacciones o la forma en la que el juego venderá su contenido extra, sí se nos explicó que en realidad, la historia va a ir evolucionando poco a poco con el tiempo y a través de modificaciones casi en tiempo real por el propio Game Master de Arrowhead Game Studios. Verás, cada sector dentro del mapa general del juego, muestra una especie de porcentaje de ocupación o afectación del enemigo. Conforme nosotros y la comunidad entera vaya cumpliendo con misiones, ese nivel de amenaza se irá reduciendo para desencadenar nuevos eventos. Evidentemente, este elemento en específico es el que más nos preocupa del juego, pues recientemente hemos visto a un sin fin de los llamados Games as a Service fracasando rotundamente. ¿Tendrá algo de especial esta propuesta? Ya lo veremos.

Otro asunto a considerar de todo esto es que sí, desafortunadamente, Helldivers II es un juego que requiere de conexión constante a internet. No podrás pasar de la pantalla de inicio sin estar conectado. ¿Y es posible jugar en solitario? Sí, sí se pueden completar misiones sin la necesidad de emparejarte con otras personas, pero de acuerdo a lo que nos dijo la gente del estudio, la experiencia para nada está pensada para jugarse de esa forma. Se puede, pero me quedó la idea de que no se recomienda.

Pasando al tema de cómo es que Helldivers II se siente como shooter y en general, la manera en la que se desenvuelven sus partidas, te tengo muy buenas noticias. El trabajo de Arrowhead Game Studios en temas de control, mecánicas y ritmo es sumamente positivo. Los combates son intensos y muy emocionantes. En más de una ocasión mi equipo salió apenas con vida luego de una dura pelea contra las decenas de enemigos que nos rodeaban. Algo que vale la pena mencionar es que una de las grandes intenciones de este título es hacernos sentir como si fuéramos extras en una película de acción que está buscando matarnos en todo momento, porque sí, aquí todo está diseñado para acabar con nosotros, incluso acciones de nuestros aliados como por ejemplo, pedir suministros desde la órbita, puede acabar con nosotros si no estamos atentos y si claro, no hay una comunicación clara. Eres carne de cañón, tal cual.

Además de los disparos básicos con nuestra arma principal y secundaria que suelen reducirse a los clásicos rifles de asalto, escopetas o pistolas de mano, tenemos algunas especiales como lanzallamas y un lanzacohetes que para funcionar de manera óptima, requiere de que un de nuestros compañeros nos ayude a recargar munición. La verdad es que usar todas ellas me pareció sumamente divertido e interesante por la forma en la que tenía que estar cambiando mi propia estrategia para enfrentar las distintas situaciones que el juego nos iba arrojando, pues también es de destacar que si bien, para esta prueba solo vimos a dos facciones enemigas como ya te lo platicaba, la variedad de los mismos es muy llamativa. Desde grandes insectos que aguantan miles de disparos y robots gigantes que parecen haber salido del universo de Terminator, hasta pequeños enemigos que suelen tener su fuerza en los números, nunca sabes con qué te van a salir.

Nuestras herramientas no terminan ahí. A nuestra disposición tenemos una serie de ayudas especiales que llegan desde las fuerzas de la Super Earth que se encuentra en órbita mientras nosotros completamos la misión en curso. Por ejemplo, es posible llamar bombardeos orbitales de gran poder para arrasar con una área infestada de enemigos o por qué no, armar una hell bomb que básicamente es un arma de destrucción masiva que en una ocasión, nos salvó de haber sido barridos por cientos de insectos hostiles. Y sí, se siente verdaderamente increíble llamar a cualquiera de estos ataques y ver cómo es que tu poder de fuego superior hace estragos en las fuerzas del enemigo. Importante mencionar que para ser efectivo con todo este asunto, es crucial la comunicación con tus compañeros, pues es muy fácil terminar dañándolos sin querer. Un elemento que me pareció muy cool de todo esto es que por ejemplo, puedes guiar una cápsula orbital de refuerzo para básicamente usarla como proyectil al caerle encima a un enemigo.

¿Alguna queja a nivel de gameplay? Sí, tengo una bastante puntual. La verdad es que el moverte de un lugar a otro dentro de los mapas del juego me pareció una actividad aburrida y un tanto torpe. La manera en la que nuestros soldados se mueven en los distintos terrenos llega ser una actividad frustrante y hasta desesperante. Verás, cosas como caminar sobre nieve densa, hacen que te muevas incluso más lento. No sé si esto es intencional para hacernos sentir más vulnerables, pero te podría decir que es algo que creo, le da en el traste al ritmo de la propia experiencia. Entiendo el punto de no darte súper poderes ni nada por el estilo, pero sí hace falta que nuestros personajes se muevan de forma más efectiva en el terreno.

La base sobre la cual funciona todo el concepto de Helldivers II es sumamente sólida. Arrowhead Game Studios construyó un shooter en tercera persona cooperativa muy divertido que tiene sus ideas claras que desembocan en controles bien logrados y en mecánicas de jugo bien ejecutadas. La manera en al que se tradujeron los mejores conceptos del primer Helldivers a esta secuela es digna de destacar. Mi única preocupación real tiene que ver por un lado que en esta prueba estábamos en un ambiente controlado con personas que querían cooperar, y el otro está en lo mal que la han estado pasando los juegos como servicio últimamente.

Acción por delante

La transición a la actual generación de consolas ha sido un tanto lenta para el gusto de algunos. Incluso ahora que ya nos encontramos camino al año cuatro de vida de estos aparatos, seguimos viendo títulos que no dejan de salir para el viejo hardware, o que incluso concentrándose en lo nuevo, quedan a deber en la parte técnica. Helldivers II estará aterrizando en PS5 y PC, lo cual, nos haría pensar que estaremos ante un juego gráficamente impresionante que aproveche de más de una forma las nuevas tecnologías, sin embargo, al menos en el build que pudimos probar, notamos imágenes poco impresionantes pero con un rendimiento bastante bueno.

Mi tiempo con Helldivers II me dejó con la sensación de que es un juego que por momentos se puede ver muy bien, y por otros suele lucir plano y sin mucha vida. Creo que uno de los principales problemas de todo es que la dirección de arte brilla poco, denotando falta de personalidad. Si a esto le sumas que la prueba que hicimos estaba corriendo muy por debajo de 4K, tienes como resultado a un título que está lejos de lo que uno espera de una exclusiva en consolas de PS5 que está siendo publicada por la propia Sony. La buena noticia acá es que a pesar de que estábamos probando una versión no final del título, su rendimiento era verdaderamente bueno, manteniendo 60 cuadros por segundo incluso cuando las cosas se ponían más intensas en pantalla.

Otra cosa que me encantó fue la mezcla de audio, la cual, hace que sientas que cada uno de tus disparos está haciendo un enorme daño sobre los enemigos, mismos que por cierto, se van haciendo añicos poco a poco conforme vamos impactando sobre ellos. De igual forma, las explosiones presentan diferentes sonidos dependiendo del arma que estés usando. En conjunto, toda la cacofonía hace que de verdad te sientas en medio de un campo de batalla en el que en cualquier momento vas a ser arrasado. La música es otro gran acierto de Helldivers II, misma que creo, queda a la perfección con este tono humorístico de todo lo que se nos presenta. Esperemos que al final, el tema gráfico pueda alcanzar al auditivo dentro de toda esta experiencia.

¿Y qué hay de la historia? Antes que nada está la pregunta de si tienes que haber jugado el primer título para entrarle a esta secuela. La respuesta es que no, para nada. Verás, la narrativa dentro de Helldivers como serie en realidad tiene poca importancia, la verdad es que más bien es solo para dar contexto y para justificar un poco el por qué estamos en medio de un planeta asesinando cientos de insectos. Helldivers II básicamente retoma donde se quedó su antecesor. La Super Earth sigue intentando expandir su filosofía de democracia a lo largo y ancho de la galaxia, esto mientras una serie de facciones enemigas intentan acabarlos. La idea de todo este asunto es que la propia historia vaya creciendo con adiciones del propio estudio conforme la comunidad vaya liberando territorios. Ideas interesantes, pero que seguro no agradarán demasiado a quien busca un elaborado cuento de ciencia ficción.

Riesgo presente

Helldivers II es un buen juego, de eso no me quedó duda luego de las poco más de cuatro horas que pasamos con él. Mi preocupación inherente como ya te lo expresé, más bien tiene que ver con su modelo de negocio y estructura general, la cual, cada vez luce una connotación más negativa. Algo hay en los juegos como servicio y multiplayers online en general, que actualmente no los está dejando despegar y que los mantiene totalmente alejados de ser ese supuesto futuro del medio que tanto se nos vendía hace unos años. Sí, si me lo preguntas, habría preferido mucho más que lo nuevo de Arrowhead Game Studios más bien tomara el camino que por ejemplo, Housemarque tomó hace unos años con el brillante Returnal. Como sea, me puedo equivocar y al final, estemos hablando de un gran éxito.

Importante mencionar que todas estas impresiones corresponden a un primer encuentro con Helldivers II, el cual, pudimos disfrutar en medio de un ambiente controlado en donde la experiencia fluyó de una gran forma. Esto podría cambiar por completo debido a distintos factores una vez que el título se esté lanzando. En caso de que te guste este tipo de juegos en los que la convivencia social es muy importante para que la diversión ocurra, acá tienes algo que indudablemente te encantará, de lo contrario, mi recomendación es que mejor voltees hacia otro lado, pues para nada se está buscando tener un shooter en tercera persona para un solo jugador que cuente una gran historia.

Helldivers II se estará lanzando este 8 de febrero tanto en PlayStation 5, como en PC, por cierto, con posibilidad de crossplay.