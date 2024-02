¿Helldivers II necesita de conexión constante a internet?

Uno de los principales debates que giran alrededor del medio actualmente, tiene que ver con la preservación de los propios juegos, esto principalmente a través de media física que no dependa de servidores remotos. En contraste, tenemos un fuerte crecimiento de los llamados juegos como servicio y multiplayers online que justamente, basan enteramente su experiencia en una conexión a internet. Helldivers II está cerca de llegar con la principal misión de sanear la fuerte escasez de estrenos por parte de los PlayStation Studios, esto luego de que hace ya unos años, su antecesor se convirtiera en una de las joyas de culto del PS4 y PS Vita. Por supuesto, debido a su enfoque multijugador, existen un montón de dudas sobre su funcionamiento.

Durante nuestra visita a las oficinas centrales de PlayStation en San Mateo, California, además de poder probar por varias horas Helldivers II, tuvimos la gran oportunidad de charlar con Johan Pilestedt, actual CEO de Arrowhead Game Studios y de los creadores principales de esta IP, a quien no pudimos evitar preguntarle sobre si el juego requiere o no de una conexión constante a internet, así como de la posibilidad de jugarlo en solitario por si es que todo ese tema del multiplayer no es para ti.

“Sí, el juego requiere de conexión constante a internet para poder funcionar. Sobre el tema de poder jugar en single player la respuesta es que sí, sí se puede, pero desde el primer Helldivers, uno de nuestros objetivos era el de hacer un juego cooperativo lo más puro que se pudiera. Hemos tomado una serie de decisiones dentro del juego para fortalecer eso. Nuestra creencia es que el juego es mucho mejor cuando juegas con amigos. Del otro lado, tampoco queríamos hacer un juego que fuera imposible de jugar en solitario. En single player nos enfocamos más bien en que tengas que ser más cuidadoso con tus tácticas, mientras que en multiplayer puedes usar tu poder de fuego superior. En solitario es una experiencia más cerebral.”, apuntó el directivo.

Como ya te lo expresaba en nuestro contenido previo, la verdad es que Helldivers II es un muy buen juego, mi única preocupación real está más bien sobre el modelo del título y esta práctica tan polémica de depender enteramente de una conexión constante a internet. Además, creo que a todos nos queda más que claro que lo nuevo de Arrowhead Game Studios está completamente enfocado a quien quiere jugar acompañado, algo que indudablemente debes de tener en cuenta si es que estás considerando darle una oportunidad.

Helldivers II se estará lanzando este 8 de febrero tanto en PlayStation 5, como en PC, por cierto, con posibilidad de crossplay.