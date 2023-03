Hands On – LEGO 2K Drive

Un juego de LEGO divertido… por fin

LEGO es mucho más que una marca de juguetes, es un auténtico ícono de la cultura popular que a lo largo de su ya muy extensa historia, ha forjado un nombre que simplemente no se borrará. Prácticamente desde que tengo memoria, se han hecho diferentes intentos por hacer que los famosos bloques lleguen al mundo del gaming de buena forma. Estudios como Traveller’s Tales Games han dedicado casi su existencia entera en hacer este tipo de experiencias, incluso creando una fórmula tan específica que podríamos hasta considerarla como un género aparte. En lo personal, siempre me ha costado disfrutar de estos títulos. Algo hay en sus cimientos que me parece tremendamente aburrido, esto claro, sin dejar de reconocer su enorme encanto y la gran forma en la que representan a diferentes franquicias. Muy probablemente, sabiendo que esta manera de hacer las cosas se siente gastada, los jugueteros daneses han decidido formar una alianza con 2K Games, esto para crear un juego completamente nuevo de carreras y mundo abierto con grandes ambiciones. Sí, ya pudimos jugar LEGO 2K Drive y te contamos de qué va todo.

Sobra decir que ésta no es la primera vez que LEGO se separa de TT Games en un intento por cambiar sus propias concepciones de cómo se hacen estos videojuegos. Hace un par de años, se formó una alianza con Playground Games para crear un DLC completo dentro del mundo de Forza Horizon 4, esto con resultados bastante destacados. En esta ocasión, en un movimiento bastante inesperado, se toma a Visual Concepts, estudio de 2K Games famoso por su trabajo con los NBA 2K, para crear algo completamente nuevo que no se base en ninguna famosa franquicia multimedia. Hace unos días, tuvimos la gran oportunidad de viajar a Novato, California para que dentro del cuartel general del importante publisher, se nos diera el primer vistazo a LEGO 2K Drive, juego al que le pudimos poner las manos encima por varias horas y que en general, te podemos decir, nos ha dejado con un más que grato sabor de boca por lo bien que funciona dentro de su género, pero sobre todo, por lo que viene a poner en la mesa.

Carreras y buenas ideas

Como te decía en la introducción de este contenido, la verdad es que a pesar de encontrar altamente encantadores los juegos de LEGO en general, también me parecen en muchos momentos, auténticos somníferos. No sé bien qué es, pero algo en su muy simplona fórmula me hace querer mejor pasar a otra cosa. Ejemplo de lo anterior fue LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, título que inicié con mucha ilusión por todo lo que se prometió pero que al final, me pareció más de lo mismo. TT Games tiene un claro desgaste después de tanto tiempo. Teniendo todo esto muy en cuenta pero claro, con una nueva esperanza por el cambio de desarrollador, fue que comencé a jugar LEGO 2K Drive, el cual, a pesar de tomar inspiración clara de muchos lados, nos ilusiona gracias a la frescura de sus ideas y conceptos, así como con el claro objetivo que en todo momento persigue: ser un juego de carreras muy divertido que constantemente esté sorprendiendo.

La mejor manera de describir a LEGO 2K Drive es diciendo que estamos frente a un juego de carreras de mundo abierto, uno con las ambiciones propias de título AAA. Sí, si creías que este nuevo título de Visual Concepts se trataba de un proyecto de menor tamaño y sin tanta importancia, te informamos que este no es el caso. Los padres de NBA 2K tienen puesta una enorme cantidad de recursos en este proyecto que como ya te contábamos, toma inspiración de un montón de lugares como Forza Horizon, The Crew, Sonic & All-Stars Racing Transformed y por supuesto, Mario Kart; sin embargo, también es claro que hay un esfuerzo por tener una identidad propia, pues además de carreras tradicionales en tres diferentes tipos de vehículos, tenemos un montón de retos que no implican el terminan un recorrido antes que los demás.

Comencemos por lo básico. En LEGO 2K Drive conducimos tres diferentes tipos de vehículos. Uno de gran velocidad para caminos pavimentados. Uno ideal para el off-road cuando vamos sobre pasto, tierra o cualquier superficie irregular. Y otro acuático que por supuesto, se activa cuando entramos en el agua. Digo se activa porque el juego tiene una mecánica sumamente interesante en la que de manera automática, en cuanto tu automotor siente que está sobre una superficie lisa, cambia de forma a por ejemplo, un auto de carreras tipo fórmula, mientras que si caemos en un río, inmediatamente se transforma en una lancha. La manera en la que ocurren estos cambios es limpia y muy satisfactoria, además de que le da mucha personalidad al gameplay general del título.

Con el tema del gameplay me refiero de manera puntual a que el cambio entre los diferentes tipos de vehículos se da de manera instantánea y automática. Subrayo automática porque al menos lo que pudimos jugar, no hay manera de hacerlo a placer. Es decir, si vas corriendo en un deportivo sobre una pista y te sales al terreno lleno de tierra, tu auto cambiará automáticamente a por ejemplo, un 4X4 de gran peso. Todo esto le da una enorme personalidad a cómo es que se sienten las carreras por la forma en la que los desarrolladores juegan con el diseño de niveles. Puede que en una curva estés conduciendo un McLaren y en la siguiente, una excavadora de nieve y a la que sigue, un bote de motor. Esto hace que todo el tiempo te tengas que estar adaptando pues como seguro te lo imaginabas, el control de cada vehículo es completamente distinto entre sí.

Las carreras convencionales son sumamente divertidas, pues además de todo este tema del cambio instantáneo de tipo de vehículo, tenemos un sistema de premios muy a la Mario Kart para por ejemplo, lanzarle una serie de proyectiles a tus oponentes para disminuir su velocidad o por qué no, generar un hoyo de gusano en el espacio tiempo para ganar ventaja en la pista. Sumado a lo anterior, tenemos la clásica, pero bienvenida mecánica de drifting para tomar curvas, así como un botón dedicado a dar giros muy cerrados. Igualmente llamó mi atención que hay un comando dedicado a dar saltos. Te diría que en temas de controles LEGO 2K Drive no es Mario Kart 8, pero se siente sensacionalmente bien. Los tres tipos de vehículos presentan su propia personalidad y el estar cambiando entre ellos constantemente en una misma carrera, es muy divertido y retador.

Pasando un poco al tema del mundo abierto, apartado en el que muchas nuevas propuestas suelen atorarse por lo complejo que es cumplir con los altos estándares actuales, te podría decir que LEGO 2K Drive me ha dejado con una buena impresión, pero tampoco estamos hablando de algo súper destacado que vaya a cambiar la manera en la que funciona este tipo de diseño. La gente de Visual Concepts, al ser nuevos en todo este asunto, se fueron por cosas probadas que saben que dan buenos resultados.

El mundo de LEGO 2K Drive está dividido en diferentes biomas o mapas. No, no estamos ante un gran espacio abierto interconectado que puedas explorar totalmente sin la necesidad de pantallas de carga. Aquí, se construyeron diferentes pequeños mundos abiertos cada uno con su propia temática y que sí, puedes recorrer libremente. Desde un desierto, hasta toda una zona inspirada en Halloween, el nuevo título de 2K Games se toma libertades verdaderamente interesantes para presentar estos lugares, cosa que me encanta. Lo que en efecto, no me gusta tanto, es que para cambiar entre estos mundos, sí tengas que ir al menú y ver que el juego cargue.

Pero bueno ¿Qué tanto puedes hacer en estos espacios? A pesar de que mi tiempo con LEGO 2K Drive no me dejó ver tan a detalle todo lo que los mundos abiertos ofrecen, te puedo contar que además de las carreras principales que tienes que pasar para progresar en la historia, hay un montón de actividades espontáneas con las que te puedes o no topar y que de manera acertada, arrancan incluso sin que te des cuenta. Llegar a la cima de una montaña antes de que se acabe el tiempo, buscar a una niña perdida en un pueblo y demás locas actividades, serán algunas cosas con las que el título te sorprenderá. Claro, aún hay mucho qué explorar y ver qué tan consistente se mantiene la experiencia, sin embargo, de lo que pude probar, la cosa funciona de buena forma. ¿Coleccionables? Por supuesto, hay un montón.

Si bien, todo lo anterior me pareció súper bien logrado, indudablemente, la parte que más me sorprendió y divirtió de LEGO 2K Drive son sus retos que no tienen que ver con carreras. En ciertos momentos entrarás a misiones en las que por ejemplo, tendrás que ayudar a un granjero a proteger su cosecha de Aliens robots invasores o por qué no, podar el césped mágico de un vecino. De igual forma, hay un reto en el que se toma inspiración de la prueba del Juego del Calamar de luz verde, en el que te tienes que irte aproximando a la meta sin que un robot te vea. Lo interesante es que todo esto funciona sobre los mismos vehículos y mismas mecánicas de las que ya te hablé. La verdad es que no puedo esperar a ver con qué otras locuras nos van a sorprender ya que tengamos el juego completo.

Del lado del multiplayer también tenemos una experiencia sumamente robusta, incluso para el desarrollador es de las mejores maneras de disfrutar LEGO 2K Drive. Antes de que te espantes, se nos aseguró que el juego se puede superar en su totalidad en solitario y que no, no es necesario tener conexión constante a internet. Algo importante a mencionar es que si bien, el título cuenta con una sencilla historia, sí hay una campaña como tal en la que vas progresando poco a poco derrotando a diferentes rivales llenos de personalidad en eventos especiales como por ejemplo, un loco vaquero o una intensa astronauta. La verdad es que nunca sabes con qué tipo de idea te saldrá el juego, cosa que es genial.

Regresando al multiplayer, te cuento que LEGO 2K Drive se puede disfrutar en su totalidad hasta con tres amigos más, además de ofrecer pantalla dividida para jugar con alguien sentado a tu lado. La verdad es que al inicio dudé enormemente por cómo es que los eventos y carreras funcionarían con más jugadores, pero la verdad es que de lo poco que pude probar, pasé un gran rato. Sobre todo en la prueba esta estilo el Juego del Calamar, la cosa se puso intensa entre todos los asistentes.

LEGO 2K Drive es un juego que no busca encontrar el hilo de negro ni de los títulos de mundo abierto ni de los de carreras, sin embargo, eso no quiere decir que no haya propuesta. Para mi sorpresa y seguro para la de muchos, parece que tendremos un juego lleno de sustancia y sobre todo de personalidad que si bien, toma inspiración e ideas probadas de muchos lados, sí se arriesga al no cumplir cabalmente con las propias arcanas y convenciones de los géneros que representa. La verdad es que la mayoría de mis dudas han quedado atrás y estoy prácticamente seguro de que se nos estará entregando un gran juego.

Siempre es complicado

Siempre que tenemos la oportunidad de probar de manera tan anticipada un juego, entramos en una disyuntiva importante al momento de tenerte que contar sobre el aspecto gráfico y técnico, esto debido a que normalmente usamos un build considerablemente antiguo del título en cuestión que podría no representar a la visión final del producto, esto claro, sin dejarnos de dar una idea de qué se está buscando y para dónde es que va todo.

Al ser un juego multigeneracional, es claro se tuvieron que hacer algunos compromisos con LEGO 2K Drive, más si tomas en cuenta que en todas las plataformas, se está buscando presentar una experiencia que corra bien a 60 cuadros por segundo. El juego para nada luce mal, pero al menos el build que pudimos probar, para nada me impresionó, pues luce escenarios por momento planos y sin grandes efectos. Por cierto, usamos la versión de PC que estoy seguro, estaba corriendo a menos de 1080p, lo cual, me preocupa un poco. La buena noticia acá es que tenemos una dirección de arte muy bien lograda que replica de gran forma cómo es que funciona el mundo LEGO dentro de sus mismas propiedades intelectuales como LEGO City o LEGO Creator, por ejemplo. Repito, usamos una versión vieja del juego, estoy casi seguro que por ejemplo, en consolas de actual generación, tendremos algo muy decente.

Otra buena noticia es que además de que pude percibir un muy buen rendimiento con un framerate estable a 60 cuadros por segundo, en ningún momento me topé con un bug de consideración o que de pronto, el juego se cerrara por completo, problema bastante común en eventos de previos. Lo anterior nos habla de que seguramente, se nos estará entregando un producto terminado. Claro, no podemos hablar con precisión hasta que tengamos el juego completo entre las manos.

Al ser un juego de LEGO, LEGO 2K Drive simplemente no podría estar completo sin un modo de creación, por lo que en efecto, el título cuenta con su propio apartado en el que prácticamente desde cero, podrás crear el vehículo que quieras gracias a las más de mil partes reales que se incluyen. La verdad es que yo no soy de pasar mucho tiempo en este tipo de apartados, pero lo intuitivo y simple que es usar la herramienta, causó que sin darme cuenta, de pronto había consumido casi una hora pegando y separando piezas para ver qué tipo de locuras podía hacer. Si lo tuyo es justamente el custom dentro del LEGO, acá encontrarás algo de mucha sustancia.

Con rostro firme

He quedado verdaderamente encantado con todo lo que representa LEGO 2K Drive. Visual Concepts no solo está entendiendo cómo se debe hacer un juego de mundo abierto divertido, sino que está sabiendo cómo mezclando correctamente con el género de carreras y claro, con todo el mundo de LEGO, esto sin presentar una experiencia que sienta innecesariamente compleja y de difícil digestión para los jugadores menos experimentados, pues recordemos que buena parte del objetivo de este título es precisamente capturar la atención de los más jóvenes, aunque sorprendentemente, se nos atiende de buena forma a quienes llevamos décadas jugando e incluso coleccionando las diferentes líneas y series de la famosa marca de juguetes.

Lo más seguro es que quedemos altamente sorprendidos el próximo 19 de mayo cuando LEGO 2K Drive se esté lanzando tanto para consolas de actual y pasada generación, así como en el Nintendo Switch y PC.