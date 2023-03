Los avances de la película Super Mario Bros. han presentado breves muestras de la voz de Chris Pratt como Mario, pero los fanáticos señalaron que el fontanero italiano de Brooklyn y de pocas palabras no sonaba como la voz de Charles Martinet de los juegos de Nintendo.

Más tarde, se reveló más del elenco de voces de la película animada, incluyendo a Anya-Taylor Joy como la Princesa Peach y Seth Rogen como Donkey Kong. Pero no solo Pratt realizó las frases icónicas de Mario durante su aparición en el programa The One Show de la BBC en Londres, sino que el actor explicó por qué no estaba imitando a Martinet:

“Hay solo un puñado de cosas que hemos escuchado a Mario decir. El ‘¡Wahoo!’ y algunas cosas como… ‘¡It’s-a me! Let’s go!’, este tipo de cosas”, dijo Pratt, imitando la voz de Mario. “Así que estábamos tratando de encontrar una forma de incorporar eso en la película, pero de una manera que fuera congruente con la historia de estos trabajadores estadounidenses de clase media de Brooklyn”.

“Mario and Luigi are Sliving” Could you get more iconic catchphrases than Mario and @ParisHilton? 👀@PrattPrattPratt, Charlie Day and Paris discuss iconic catchphrases 😍#TheOneShow 👉 https://t.co/Yzo6QpbdQv #SuperMarioMovie pic.twitter.com/NhEEBOvoKo — BBC The One Show (@BBCTheOneShow) March 16, 2023

En otro video grabado en los alrededores de Londres, puede escucharse más de la interpretación de Pratt como Mario.

Mario & Luigi together again… with @ParisHilton? You guys REALLY don’t know what’s about to hit you. I promise you, this is going to be what you’ve all been waiting for… and you will NOT be disappointed. Follow me down Rainbow Road April 5th – LEESSGOO!! 🍄🌈 #SuperMarioMovie pic.twitter.com/5oJ3Wix22i — Chris Pratt (@prattprattpratt) March 20, 2023

“Para nosotros, tenía todo el sentido”, dijo el co-director Aaron Horvath sobre la interpretación de Pratt de Mario. “Es muy bueno interpretando a un héroe de clase obrera con mucho corazón. Para la forma en que caracterizamos a Mario en nuestra película, él es perfecto para el papel”. El director describió a los hermanos Mario como “chicos de clase obrera…de una familia de inmigrantes italianos” que terminan siendo transportados al Reino Champiñón.

Aunque Mario ha hablado poco en la publicidad, el productor Chris Meledandri defendió la elección de casting en una entrevista con Animation Magazine.

“Cuando la gente escuche la actuación de Chris Pratt, la crítica desaparecerá, quizás no del todo – a la gente le encanta dar su opinión, como deberían”, dijo el fundador y CEO de Illumination. “No estoy seguro de que esta sea la mejor defensa, pero como persona que tiene ascendencia italoamericana, siento que puedo tomar esa decisión sin preocuparme por ofender a los italianos o italoamericanos… Creo que estaremos bien”.

La película Super Mario Bros. cuenta con la actuación de Chris Pratt (Guardians of the Galaxy) como Mario, Charlie Day (It’s Always Sunny in Philadelphia) como Luigi, Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit) como la Princesa Peach, Keegan-Michael Key (The Lion King) como Toad y Jack Black (Jumanji) como Bowser. El elenco también incluye a Seth Rogen como Donkey Kong, Fred Armisen (Saturday Night Live) como Cranky Kong, Kevin Michael Richardson (American Dad!, Family Guy) como Kamek y Sebastian Maniscalco (Green Book) como Spike. La película de Super Mario Bros. se estrenará en cines el próximo 5 de abril.

Vía: Comicbook