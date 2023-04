Movie Review – The Super Mario Bros. Movie

La primera generación que creció con Super Mario Bros., vivió una época en la que la industria del cine menospreciaba a los gamers. Si bien, en algún momento se dieron cuenta del potencial monetario de crear contenido para este nicho. Cuando lo hacían, era bajo sus propias reglas, porque “ellos sabían cómo funcionaban las cosas”. Fue así que, en 1993, se estrenó la película de Super Mario Bros. original. Protagonizada por Bob Hoskins y John Leguizamo dos actorazos que seguramente todos los niños de 13 años reconocerían… NOT! Pero eso no fue lo peor, tal vez ustedes estén muy jóvenes para recordarlo, pero estos dos eran Bowser y un Goomba.

Por supuesto que la película sería un rotundo fracaso rodeada de historias acerca de cómo el actor que encarnaba a Luigi llegaba ebrio a grabar y no dejaba de hacerlo durante la filmación. Tal vez esta es la razón por la que la nueva Super Mario Bros. Movie tardó tanto en llegar.

Elenco de sueño para el reino champiñón

Es evidente que en esta ocasión hubo mucha comunicación y supervisión entre la producción, en la que está involucrado el mismo Shigeru Miyamoto, los actores que son de primera línea:Chris Pratt (Guardianes de la Galaxia) como Mario, Anya Taylor-Joy (Gambito de Reina) como Peach, Jack Black (Escuela del Rock) como Bowser, Seth Rogen (Supercool) como Donkey Kong y Keegan-Michael Key (Pinocchio de Disney) como Toad.

Hablando de los actores que prestan su voz, debo decir que, dependiendo del criterio de cada persona que lea esta reseña, y a pesar de haber asistido a una función doblada al español latinoamericano, cada uno se ve reflejado en el personaje que representan. Bowser canta canciones aparentemente improvisadas como lo hace Jack Black en varias de sus películas como The Pick of Destiny, mientras Mario tira bromas y comentarios que te hacen sentir que estás viendo a Starlord de Guardianes de la Galaxia. Algunos pensarán que esto invade las personalidades originales de los personajes y otros opinarán que esto ayuda a que la película tenga esa libertad y personalidad para fluir.

Lo cierto es, que esta película está llena de fanservice para aquellos que soportaron todas las terribles películas de videojuegos que se lanzaron durante los 90 y que ya crecieron y tienen la oportunidad de llevar a sus hijos al cine para divertirse con ellos.

Sí, hay muchas bromas tontas, pero es claro que esto está dirigido a los niños y ninguna de ellas está sobrada o fuera de lugar. Los primeros minutos de Super Mario Bros. Movie son una carta de amor llena de guiños que pueden disfrutarse por todas las generaciones que han crecido con los videojuegos de este par de plomeros.

Es una de esas películas en las que descubrirás easter eggs y detalles cada vez que la vuelvas a ver. Desde la aparición de Jump Man, los nombres de los locales, el rap que se escribió para el intro de The Super Mario Bros. Super Show! hasta comentarios de personajes ambientales del nivel “solo tienes que soplarle al cartucho para que funcione” o la idea de inventarte un atajo en Mario Kart.

Me sorprende la cantidad de guiños que lograron meter en esta película, y justo cuando te podría preocupar que todo se centre en referencias, la historia toma su propio camino. Una de las cosas que más me dieron gusto fue darme cuenta de que la princesa Peach ya no es una “damisela en apuros”. Y si bien da la impresión de que aquí es donde se rompe con este estereotipo, si lo piensan bien, hace mucho tiempo que Nintendo empoderó a Peach.

Otro aspecto que está sumamente bien logrado es el musical. La banda sonora incluye canciones clásicas de los 80 y 90 que obviamente están dirigidas a los adultos, y la música incidental evoca las composiciones originales de los videojuegos con arreglos que las hacen funcionar a la perfección siendo identificables en cada momento. Es muy notoria y se agradece la colaboración que el compositor tuvo con Koji Kondo.

Voy a ser completamente sincero con ustedes. Tengo un pequeño resentimiento contra Nintendo, alimentado por decepciones como ver dos personas que no se parecían a los hermanos Mario en un show que se supone que era solo de caricaturas. Por hacer una película live-action de uno de mis videojuegos favoritos con una trama destrozada y representaciones de personajes ridículas y que no tenían sentido. Por tardarse tanto en lanzar una consola portátil a colores y con luz para de verdad poder jugar donde yo quisiera. Y seguramente por algunas otras cosas que ahora no puedo recordar pero que ya no importan. Estaba listo para salir del cine una vez más decepcionado y enojado para desahogarme escribiendo esta reseña, pero eso no fue lo que sucedió.

Porque Super Mario Bros. Movie es la película que yo quería ver cuando era niño. Es la película que merecíamos como fans de la franquicia y de Nintendo. Y hoy, esa película que esperaste por tantos años está aquí y puedes ir al cine a verla. No permitas que nadie te arruine este momento.

No es la mejor película, no va a ganar un premio de la academia. Está llena de bromas tontas, tiene un par de inconsistencias que algún que otro exquisito va a salir a reclamar. Pero por primera vez siento que se hizo una película donde no hubo problemas de licencias, se involucraron todas las personas que tenían que estar involucradas y que, sobretodo, se hizo con cariño hacia todo lo que representa Super Mario Bros.

¿Al final vale la pena?

¿Pudo ser mejor? Sí, seguramente sí, pero para eso estarán las secuelas, que es seguro que llegarán. De verdad espero que se tome como ejemplo esta película para proyectos futuros de otras marcas y otros estudios y que Nintendo esté contento con los resultados para entregarnos más de esto. Es un gusto vivir en esta era en la que finalmente se toma en serio a nuestra comunidad para crear cosas tan bien logradas como The Last of Us y Super Mario Bros. Movie.