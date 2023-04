Calificaciones de los fans a la película de Mario

Finalmente la película de Mario se ha lanzado en los cines, y eso ha hecho que los medios especializados le den su puntuación, misma que realmente sorprendió pero de manera negativa. Y ahora que algunos fanáticos ya han podido darle un vistazo al filme, han dado a conocer su opinión en páginas de calificaciones como la conocida Rotten Tomatoes.

Actualmente en la página se establece que la película tiene un 97%, lo cual es casi perfecta, incluso supera por poco a las opiniones que tienen los fans por ambas cintas que llegaron de Sonic. Muchos argumentan que el fanservice es de lo mejor, la historia cumple con el público al que va dirigida, así como la animación de Illumination Studios es de otro nivel.

Acá algunos comentarios de fans:

Mike: Gran adaptación con una tonelada de referencias/huevos de Pascua para fans de toda la vida. No me impresionó por completo, pero definitivamente es una de las mejores adaptaciones de videojuegos de todos los tiempos.

Courtney L.: Muy nostálgico que abarca todos los juegos: ¡me encantó! Solo la retroalimentación es que el comienzo podría haber sido un poco más corto.

Juanita R: Me encantaron los detalles y recuerdos de la música y los juegos de la vieja escuela. Me encantó la historia. Me encantaron las referencias a Mario Kart. Me encantó cómo sentí que estaba experimentando totalmente el juego. Se enfocó mucho en Mario y Luigi en Brooklyn versus en la tierra de Mario. En general divertido, visualmente genial y convincente.

Siona: Absolutamente fenomenal. Ni siquiera soy fanático de Mario, lo sé, pero esto fue increíblemente divertido. buena música, risas, una historia tan linda y ordenada. genial para todos.

Genaro: A los 30 años, su primer sistema fue un N64, pero también poseía una super Nintendo en el hogar. Esta película estaba llena de huevos del este y referencias a mi infancia. Al principio, estaba muy escéptico con el elenco de voces de algunos de los personajes. Al final, salió bien. Todo el mundo fue fenomenal. Si estás buscando una buena película familiar para ver, o si eres como yo y quieres experimentar la nostalgia de los juegos. No te decepcionará con esto. ¡Ahora solo quiero que Nintendo haga más películas con algunos de sus otros personajes del juego o Luigi’s Mansion!