Hands On – Persona 3 Reload & Persona 5 Tactica

Insignias del género

El nombre de Atlus siempre ha sido sumamente conocido dentro del medio, sobre todo cuando hablamos de RPGs hechos en Japón. Su trabajo con la serie de Shin Megami Tensei y todos sus spin-offs, ha sido por demás destacado y desde hace ya unos años, encontró una mina de oro precisamente con los Persona. La manera en la que estos juegos mezclan ideas considerablemente hardcore del género con conceptos bien establecidos de un simulador de vida, dan como resultado productos que han quedado por la posteridad y dentro de los favoritos de muchos de nosotros. Dentro de unas semanas más estaremos de regreso dentro de este universo gracias Persona 5 Tactica, mientras que a inicios del próximo año, Persona 3 Reload nos llevará a revisitar al juego que podríamos decir, puso a esta sub serie en el lugar que goza actualmente. Ya hemos tenido la oportunidad de probar ambos títulos y en este contenido especial te contamos un poco de nuestras primeras impresiones.

Durante el Brasil Game Show 2023, nos dimos un espacio para visitar a nuestros amigos de Sega Atlus en el booth que estaban presentando, siendo sin duda alguna, uno de los espacios más impresionantes del evento no solo por su tamaño y gran diseño, sino por el fuerte lineup de títulos que estaban luciendo para que cualquiera de los asistentes pudiera probarlos de primera mano. Nuestra prioridad se centró en Persona 3 Reload y Persona 5 Tactica, ambos con propuestas diferentes, pero igual de sensacionales y que me dejaron picado por ya tener los juegos completos entre las manos, pues a pesar de que el primer encuentro con estos títulos fue breve, los dos me han dejado con un más que grato sabor de boca. Siempre que sale un nuevo Persona o un nuevo Shin Megami Tensei, es momento de celebrar.

Persona 3 a la Persona 5

La cara que vemos hoy en día de la serie de Persona no se forjó de la noche a la mañana. Atlus tardó bastante tiempo en establecer una clara diferencia entre el spin-off y Shin Megami Tensei, esto hasta básicamente crear una franquicia completamente nueva que a su vez, ha desembocado en una serie de obras paralelas que exploran otros géneros. Indudablemente, el juego que comenzó todo esto fue Persona 3 en el PlayStation 2, título que claramente tiene la intención de alejarse de la IP matriz para crear algo nuevo que se sintiera fresco y que sobre todo, fuera mucho más fácil de abordar al tocar temas cotidianos que cualquier joven puede vivir. A pesar de lo anterior, la fórmula no se terminó de refinar sino hasta Persona 4 y claro, explotar con mucha fuerza en Persona 5.

Sabiendo perfectamente que un montón de fans de Persona más bien nacieron hasta la quinta entrega, Atlus decidió retomar Persona 3 para darle un lavado de cara que claramente tiene el principal objetivo de encajar con las formas de sus dos sucesores. De acuerdo con lo que pudimos probar, se está logrando precisamente eso. En el demo de Persona 3 Reload, exploramos uno de los primeros calabozos del título, el cual, mantiene la forma ya conocida con pasillos cerrados y con la posibilidad de poder salir de ellos en ciertas partes para recuperarnos un poco. El sistema de batalla se siente totalmente Persona 5 y claro, la estética de sus menús y demás elementos gráficos, también se van por esa línea ya establecida.

A pesar de que nuestro encuentro con Persona 3 Reload fue breve, pudimos apreciar un juego que se siente familiar y que seguramente será muy fácil de tomar para cualquiera que le quiera dar una oportunidad, sin importar tanto su experiencia con la serie. De destacar que es claramente un producto hecho para el fan más reciente de Persona, uno que estoy seguro los dejará más que contentos. Por cierto, todo luce y se escucha sensacionalmente bien, es claro que el juego original de PS2 recibió importantes cambios del lado estético. Recuerda que su lanzamiento ha quedado pactado para el próximo 2 de febrero tanto en consolas de pasada generación, como de actual, así como la PC. No, aún no hay nada de una posible llegada a Nintendo Switch.

A RPG de estrategia

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que Persona 5 es uno de los mayores aciertos en toda la historia de Atlus. Si bien, lo conseguido por Persona 3 y Persona 4 es de destacar, la realidad es que al menos en occidente, la verdadera explosión de la serie no vino sino hasta esta quinta entrega. Entendiendo perfectamente esto, sus creadores han decidido expandir su universo no solo con la clásica revisión y mejora del juego principal, sino a través de una serie de spin-offs que han explorado un montón de distintos géneros. Lo interesante acá es que lo anterior se ha hecho con excelentes resultados y tomando en cuenta que un potencial Persona 6 sigue lejos, la idea de regresar al mundo de los Phantom Thieves nos emociona enormemente.

Como parte de todo el boom que están teniendo los RPG de estrategia, Atlus probará suerte al trasladar la fórmula de Persona 5 al género con Persona 5 Tactica. Al igual con Persona 3 Reload, nuestro encuentro con este nuevo juego fue bastante breve, pero en el par de niveles que pudimos probar, nos quedó claro que uno de los principales objetivos es el de precisamente hacernos sentir que estamos ante el conocido RPG por turnos, pero con el elemento de estrategia. Por ejemplo, una de las mecánicas que más llamó mi atención era la de hacer un All Out Attack. Para lograrlo, tenía que posicionar a mis tres personajes alrededor de un enemigo para posteriormente ejecutar el movimiento. Hablando de movimiento, te cuento que acá no caminas en una cuadrícula predeterminada, más bien tenemos libertad como en Mario + Rabbids, Valkyria Chronicles o recientemente en Marvel’s Midnight Suns. Cubrirte para después atacar, es crucial para salir con éxito.

Visualmente también quedé encantado con lo que se presenta en Persona 5 Tactica, sobre todo lo que se hizo a nivel de dirección de arte. En esta ocasión, Atlus tomó un poco el camino de lo que nos mostró en Persona Q2: New Cinema Labyrinth, en donde vemos a Joker y compañía con este estilo “chibi” brutalmente encantador que queda a la perfección con todo el gran estilo de la serie que claro, se viene a complementar de una gran manera con su icónica música. Estamos ante uno de esos juegos que simplemente no van a fallar, por lo que ya muero por tenerlo entre las manos cuando finalmente se está lanzando en medio de una turbulenta época este 16 de noviembre en consolas de pasada y actual generación, así como para el Nintendo Switch y PC.

Atlus en su mejor forma

Gracias a su historia, sabemos perfectamente que si un juego lleva el nombre de Atlus en su portada, existe una enorme posibilidad de que se nos esté entregando una experiencia que sea especial. Sobre todo siempre que hablamos de RPGs, el desarrollador japonés se ha convertido en una de las insignias más respetadas. Por supuesto que esto no es obra de la casualidad sino de un especial cuidado en sus productos. Shin Megami Tensei y todo lo que se ha desprendido de ella, son prueba de lo anterior y dentro muy poco, los fans de Persona quedaremos más que atendidos con lo que será Persona 5 Tactica y posteriormente con Persona 3 Reload.

Es importante volver a mencionar que este contenido solo representa a impresiones preliminares de estos títulos luego de un breve encuentro con ellos, por lo que más bien habrá que esperar a los productos finales para dar una opinión mucho más certera; no obstante, todo el que haya jugado un título de la serie, sabe perfectamente el cuidado que se le pone a cada uno de sus apartados, por lo que igual tomaríamos el riesgo de irte diciendo que deberías de tener sí o sí dentro de tus prioridades a este par de entregas que seguramente llegarán a alegrar nuestras vidas de videojugadores.