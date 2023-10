Pete Hines se retira de su puesto en Bethesda

En el mundo de los videojuegos hay grandes nombres y exponentes, ya sea desarrolladores en concreto o hasta quienes fundaron su propia empresa, pero como todo negocio, no siempre van a permanecer a la cabeza por razones evidentes de fatiga. Este es el caso de alguien bastante importante en Bethesda, quien tras 24 años de trabajar sin mucho descanso, finalmente ha decidido dar el paso al retiro.

Mediante la plataforma de Twitter, Pete Hines, vicepresidente de comunicaciones y marketing, ha compartido que estará dejando la compañía que prácticamente empezó junto a Todd Howard. Esto con agradecimiento a todos los que han hecho posible grandes cantidades de juegos desarrollados, además, se hace énfasis en que quiere explorar nuevos proyectos y a la vez descansar un poco más de la industria.

Tras 24 años, he decidido que mi tiempo en Bethesda Softworks ha llegado a su fin. Me retiro y empezaré un nuevo y emocionante capítulo de mi vida explorando intereses y pasiones, dando mi tiempo allí donde pueda, y tomándome más tiempo para disfrutar de la vida. Esta no es una decisión que he tomado de forma fácil o rápida, pero tras una carrera increíble, culminando en el impresionante lanzamiento de Starfield , siento que es el momento adecuado.

Su energía, creatividad y apoyo han sido una gran parte de mi viaje. Espero experimentar la siguiente parte de la aventura junto a ustedes. Trabajar con gente, equipos y estudios increíbles en Bethesda ha sido la mayor experiencia de mi vida. Estoy increíblemente orgulloso de todo lo que hemos hecho juntos, y estoy genuinamente emocionado por ver las cosas increíbles que crearán.