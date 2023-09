Se filtra lista con los próximos lanzamientos de Bethesda

Un documento filtrado de la corte ha revelado una hoja de ruta de los juegos planeados por Bethesda desde 2020, incluyendo numerosos títulos que aún no han sido confirmados.

La lista, publicada en línea durante la noche, formaba parte de un documento interno de Microsoft de julio de 2020 que resumía su propuesta para adquirir ZeniMax Media, la empresa matriz de Bethesda (una adquisición que se anunciaría dos meses después).

La lista, proveniente de una presentación de ZeniMax, enumera numerosos juegos y contenido descargable planificados hasta el final del año fiscal 2024.

Además de títulos como Starfield, Redfall, Ghostwire: Tokyo, The Elder Scrolls VI y el próximo juego de Indiana Jones, la lista también incluye varios juegos que no han sido anunciados. Estos incluyen un nuevo juego de Doom llamado Doom Year Zero, con planes de incluir contenido descargable en el año de lanzamiento y más al año siguiente.

Dishonored 3 es otro título en la lista que aún no ha sido anunciado, al igual que una secuela de Ghostwire: Tokyo. También en la lista se encuentran remasterizaciones de The Elder Scrolls: Oblivion y Fallout 3, así como títulos simplemente llamados Proyecto Kestrel y Proyecto Platinum. Cabe señalar que es probable que esta lista se haya creado antes de la llegada de la pandemia de Covid-19, lo que retrasó en gran medida el desarrollo de la mayoría de los videojuegos AAA.

Por lo tanto, aunque el pronóstico se extiende hasta el final del año fiscal 2024, es probable que cualquier juego planeado que aún no se haya anunciado se lance después de esta fecha. Por ejemplo, la lista también sugiere que Starfield se lanzaría a finales de junio de 2021, lo cual estaba al menos a dos años de distancia.

También cabe señalar que, dada la constante evolución del desarrollo de videojuegos, no todo lo que se planeó hace tres años habrá perdurado, y algunos de estos proyectos pueden haber sido cancelados desde que se creó este documento en julio de 2020.

Vía: VGC

Nota del editor: Me parece de mal gusto que se haya filtrado esta información, sobretodo los correos, al final, estemos o no estemos de acuerdo con los datos, estas son conversaciones y planes que no estaban destinados para ser públicos.