Habría remaster de Red Dead Redemption 2 en desarrollo

Las noticias en relación a los archivos filtrados de Microsoft en su audiencia con la FTC no han parado de llegar,pues en un par de horas se mencionó que la empresa no ha considerado a Switch como una consola, que ya hay muchos juegos de Bethesda en desarrollo y poco más. Sin embargo, esto no es todo, pues al parecer hay compañías involucradas en todos estos archivos.

Precisamente dentro de los documentos en los que se menciona que habrá un nuevo Doom, Dishonored y hasta secuela de Ghostwire: Tokyo, también se habla de que hay unos juegos a llegar a la consola en forma de regreso remasterizado, uno de ellos es precisamente Red Dead Redemption 2. Esto tendría sentido de alguna forma, pues hace no mucho se lanzó una versión para Switch y PS4 del primer juego.

Okay so this is insane & easily the biggest gaming leak of the year

FTC leaked documents from Microsoft and Bethesda that have confirmed the following:

– Red Dead Redemption 2 for next gen is planned

– Xbox Series X disk less refresh design

– New Xbox controller with haptic… pic.twitter.com/waR0dU8G9F

