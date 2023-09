Review – Lies of P

A lo que va

Hablar de géneros que han cambiado a la industria entera del gaming no es sencillo. A pesar de que constantemente vemos innovaciones dentro del medio, la realidad es que los principales desarrolladores se han vuelto marcadamente pragmáticos y la toma de riesgos verdaderos ya no es tan común de ver. Por tal motivo, cuando alguien da el salto de fe y acierta, suele causar un auténtico tsunami que termina por cambiarlo todo. Precisamente, hace unos años, un no tan conocido FromSoftware modificada cómo es que veíamos a los RPG de acción, introduciendo una fórmula que ha demostrado ser extremadamente flexible y maleable, lo cual, ha derivado en incontables títulos que intentan replicar lo que Demon’s Souls comenzó. Por supuesto, en el proceso hemos sido testigos de incontables malas imitaciones y obras que se quedan lejos de capturar la magia de los llamados Soulslike, pero también, obras muy dignas que son imposibles de ignorar. Surgiendo prácticamente de la nada, los coreanos de Neowiz Games pone sobre la mesa su visión de toda esta forma de diseño con Lies of P.

Desde que fue mostrado por primera vez, Lies of P llamó marcadamente la atención por un par de razones. La primera de ellas es su alocada estética y cómo es que toma el cuento clásico de Pinocho para presentarlo de una forma que nunca antes habíamos visto. Y la segunda más viene tiene que ver con sus tintes como videojuego, los cuales, inmediatamente te transportan a lo que se logró con Bloodborne durante la era del PS4. Lo anterior, sumado a la fuerte negativa de FromSoftware de traer de regreso a su adorado juego ni mucho menos hacerle una secuela, hicieron que la propuesta de Neowiz Games obtuviera reflectores que probablemente no estaban presupuestados. Lo normal era tener nuestras reservas hacia este título, pues quien está detrás de él para nada cuenta con grandes credenciales. En caso de que seas de los que tenía algún tipo de expectativa, te tenemos buenas noticias, pues se nos está entregando una obra sumamente sólida que sabe perfectamente a qué va.

Reinventando un clásico

Una tendencia muy marcada de los últimos años, tiene que ver con darle un giro completamente diferente a cuentos clásicos de dominio público que en tal o cual momento, pasaron por Disney para convertirse en clásicos de la animación. Cuando hablo de giro, me refiero principalmente a acercarse más a la naturaleza original de la obra, que a lo que el padre de Mickey Mouse quiso que viéramos en su momento, esto normalmente con un tono marcadamente más oscuro y sincero, cosa que uno normalmente veía en los cuentos de hadas de hace uno o dos siglos. En esta ocasión es turno de la marioneta mentirosa, la cual, es llevada a un mundo completamente diferente para contar una historia que funciona mejor de lo que me esperaba.

En Lies of P tomamos el control de Pinocho, marioneta autómata que un día despierta en una estación de tren abandonada para enterarse de que Krat, la ciudad en la que vivía, ha caído debido a una extraña enfermedad que además, volvió locos a todos los demás autómatas, haciéndolos hostiles y causando una especie de rebelión contra sus creadores. Pinocho es una máquina especial que dentro de todo, tiene la capacidad de mentir y que por una razón que mejor no te revelaré, no se vio afectada por todo el problema que te describo. Nuestra misión es la de encontrar a Geppetto cuanto antes para saber qué está pasando y cómo es que podemos revertir la situación en la que se encuentra el mundo en el que estamos.

Indudablemente, Lies of P toma un camino que nunca le habíamos visto tomar al cuento del escritor italiano, Carlo Collodi, poniendo todo el contexto en un mundo steampunk que toma muchos elementos de la Inglaterra victoriana. A pesar de que la premisa del juego podría parecer sencilla o ya muy gastada, te puedo decir que toma tintes sumamente interesantes. Por un lado está el hecho de que estamos ante un relato explícito al que es fácil seguirle la línea, cosa poco común dentro del género, y por el otro está el hecho de que conforme la narrativa se va desarrollando gracias a cosas como elaboradas cinemáticas, más se te va atrapando con la forma en la que se revelan los hechos y el propio lore del juego. De verdad, no esperaba toparme con inesperados giros y en general, con un relato que me fuera a interesar tanto.

La gente de Neowiz Games supo perfectamente cómo tomar parte de inspiración de la obra de Collodi y en qué momento detenerse para ellos proponer sus propias ideas, dando como resultado una muy interesante historia que me mantuvo altamente interesado a lo largo de las casi 30 horas que me tomó completarla. Repito, es raro jugar un Soulslike en el que sí vayas entendiendo lo que está pasando a tu alrededor sin la necesidad de leer complejas descripciones de objetos o peor aún, tener que ver rebuscados videos en YouTube en donde alguien más te tiene que más o menos guíar por un lore que pareciera, no quiere ser descubierto.

Sí, un Soulslike pero…

Las inspiraciones de Lies of P no se detienen en la parte de narrativa, de hecho, te diría que entré a jugar un tanto preocupado, pues siempre que un estudio sin una gran historia ni pasado se aventura en “hacer homenaje” a títulos de la talla de Bloodborne, existe un importante riesgo de que se nos termine entregando un producto que se quede lejos de la obra que está intentando representar. Si bien, el juego coreano para nada tendrá la importancia ni trascendencia de lo que hizo FromSoftware hace unos años en exclusiva para el PS4, te puedo decir que sí está presentando una experiencia digna, bien ejecutada y que además, que tiene ideas propias.

A nivel de control todo funciona de manera bastante tradicional. Con el bumper derecho hacemos un ataque débil, con el gatillo de ese mismo lado ejecutamos nuestras agresiones fuertes, mientras que con B, puedes hacer un giro para esquivar agresiones del enemigo. Además, con el bumper izquierdo puedes levantar tu guardia para cubrirte, sin embargo, te puedo decir que al igual que en Bloodborne, en Lies of P tenemos un juego que todo el tiempo te invita a ser ofensivo y a mejor esquivar ataques en tu contra, pues tu defensa, si no la usas en el momento exacto para tapar el golpe, igualmente te generará daño. Hablando de daño te cuento que igualmente, si justo después de ser golpeado, conectas un par de ataques, puedes recuperar algo de tu salud.

La cosa con Lies of P se empieza a poner mucho más interesante cuando te enteras de cómo es que funciona su sistema de armas y de artes. Verás, acá, todas las armas están compuestas de dos partes. Lo que podrías llamar la hoja o punta del arma, y su empuñadura. En cierto punto de la aventura, se te permite empezar a mezclar estos dos elementos para cambiar la forma en la que nuestro protagonista ataca. Por ejemplo, puedes colocar la hoja de una espada ligera, en la empuñadura un mazo, lo que causará que el agarre y forma de ataque cambie por completo. Es bastante impresionante la forma en la que puedes personalizar todo este asunto dentro del juego y claro, la flexibilidad que se te da para experimentar.

Eso no es todo con el tema de las armas. Además de lo anterior, tenemos que cada una de estas dos partes te brinda un arte distinto. La empuñadura te da una habilidad defensiva para por ejemplo, ser invencible por unos segundos, mientras que la parte superior del arma, te permite ejecutar un ataque especial casi siempre devastador si conecta. Justo debajo de la barra de tu estamina, tenemos otro medidor en color azul que se va llenando conforme atacamos enemigos o con el uso de un ítem. Cuando éste llega a cierto nivel, podemos ejecutar estos movimientos especiales de los que te hablé y que muchas veces, son cruciales para que el curso de una batalla dé un giro de 180 grados.

Sí, Lies of P también tiene mucha propuesta a nivel de gameplay, y ni siquiera hemos terminado. La manera en la que aturdes a los enemigos también es bastante interesante. Luego de haberlos impactado en cierto número de veces, la barra de su vida adquirirá un contorno blanco grueso, lo cual, nos indica que están a punto de ser aturdidos. Para lograrlo, debemos de ejecutar un golpe cargado fuerte que conecte de lleno antes de que la ventana se cierre. En caso de hacerlo, el enemigo en cuestión es aturdido y queda a nuestra disposición para acabarlo con un golpe crítico. Esta mecánica de riesgo y recompensa es simplemente brillante por la forma en la que le agrega emoción y fluidez a los combates que se nos ponen enfrente.

Los trucos de Pinocho también incluyen el uso de un brazo mecánico. El protagonista cuenta con la habilidad de cambiar su brazo izquierdo por diferentes aditamentos que le dan nuevas posibilidades al momento de las peleas. Por ejemplo, es posible tener uno que básicamente es un hookshot que nos permite atraer enemigos hacia nosotros para después dañarlos. Otro que descarga energía eléctrica que causa gran daño, y uno que dispara fuego. Esta parte la podríamos considerar como las magias en Dark Souls o las armas de fuego en Bloodborne, pero con efectos menos convencionales que al igual que como otras partes del juego, te invitan a experimentar constantemente.

Sobre la forma en la que progresas en Lies of P, puedes esperar algo muy similar a los Soulslike, es decir, juntas experiencia eliminando enemigos que siempre está en riesgo si te llegan a matar, misma que cambias en ciertos puntos por mejoras a tu personaje para que sus atributos de salud, estamina, fuerza y demás, sean mucho más capaces. Mismo caso del lado de las armas. Algo interesante es que también contamos con un árbol de habilidades que funciona de manera independiente a través de ciertos ítems que te vas encontrando. Estas habilidades además de mejorar atributos, te permiten ir afinando todavía más tu estilo de juego, esto por si quieres ser más veloz, o más resistente a ataques enemigos, por ejemplo. Apartado mucho más interesante de lo que me esperaba.

Sobre los enemigos y dificultad propia del juego tenemos un par de puntos a considerar. Lo primero es que si bien, la variedad de amenazas es buena, tampoco te diría que es lo más destacado de Lies of P. Repito, no está nada mal. Los jefes son constantes y bastante intimidantes por momentos. Sobre todo en la segunda mitad del juego, sentirás un fuerte salto en el tema de la dificultad, misma que te diría es un tanto inconsistente por momentos; es decir, puedes pasar de un enfrentamiento bastante asequible, a otro casi imposible. En caso de que este tipo de juegos se te dificulten especialmente, te cuento que al igual que en por ejemplo, Elden Ring, puedes pedir ayuda a NPCs usando un ítem especial llamado Star Fragment que los invoca al momento de la pelea importante y que sí, reduce su dificultad considerablemente.

Indudablemente, una de las grandes estrellas de los juegos de FromSoftware siempre ha sido su muy elegante diseño de niveles. Partiendo de la estructura de los Metroidvania, siempre ha sido muy satisfactorio abrir una puerta y ver que creaste un atajo dentro de la zona que estabas explorando. Lies of P toma toda esta filosofía, la hace propia y la ejecuta de una gran forma. La ciudad de Krat es un laberinto perfectamente bien construido en el que cada uno de sus pasillos hace sentido y logra llevarte de regreso a esa forma más clásica del género. Además, agrega un par de ideas interesantes como el uso de ciertos elementos de los escenarios a nuestro favor, como por ejemplo, que haya celdas de electricidad que si golpeamos a distancia, pueden dañar a los enemigos que estén a su alrededor.

Cuando comencé a jugar Lies of P, me entró un fuerte sentimiento de que solo estaría frente a un clon descarado de Bloodborne, y a pesar de que la inspiración del juego de Neowiz es más que clara en todo sentido, la realidad es que también pone propuestas sobre la mesa muy interesantes a nivel de gameplay, además de que la propia ejecución de ideas ya probadas como mecánicas, control y diseño de niveles, es verdaderamente destacada, dando como resultado un videojuego que cuesta trabajo no disfrutar por lo bien hecho que está.

Arte que sostiene

A pesar de que ha dejado de ser la tendencia en este último año, todavía siguen saliendo un montón de juegos que atienden tanto al mercado de consolas de pasada generación, como a las actuales, esto por obvias razones a nivel de diseño. Lies of P es uno de ellos, siendo un título no tan exigente en lo técnico que seguramente, no tenía sentido no tener en algo como el PS4 y Xbox One, esto claro, con el costo que eso implica. A pesar de que no estamos ante un juego que maraville precisamente por su apartado gráfico y sonoro, sí tenemos a uno que sabe perfectamente cómo apoyarse de su dirección de arte a la vez que apuesta por un buen rendimiento.

Para esta reseña utilizamos la versión de Xbox en un Series X. El resultado fue sumamente positivo, aunque con un asunto medio extraño. Lies of P ofrece dos modos de visualización. El de calidad de imagen y el de rendimiento. Decidí comenzar con el de calidad de imagen, el cual, corre a 30 cuadros y con una resolución de 4K. El tema es que a pesar de no ser dramático ni mucho menos, sí noté en varias ocasiones caídas marcadas de framerate, motivo por el que me cambié al de rendimiento, en donde para mi sorpresa, me topé con 60 cuadros sumamente sólidos y en donde al menos para mis ojos, prácticamente no había diferencia ni gran sacrificio en la calidad de imagen. En esta ocasión, mi recomendación es que te vayas por el modo de rendimiento. De lado de bugs y glitches nada de qué preocuparte, el juego está muy limpio.

Pasando a cómo es que se ve el juego, te cuento que luce bien gracias a su súper atinada y muy bien lograda dirección de arte, misma que toma muchos elementos de steampunk y los mezcla de buena forma con toda esta estética de la Inglaterra victoriana y de la revolución industrial. Curiosamente, el cuento de Pinocho queda especialmente bien con este estilo, dándole un rostro que no nos había tocado ver anteriormente. Además, cosas como el diseño de enemigos, sobre todo el de los jefes, hacen que el juego brille de buena forma. Otro acierto es que se creó una buena atmósfera lúgubre en donde todo el tiempo te sientes en peligro, además de que la ciudad de Krat es un lugar que dan ganas conocer. Del lado de la música hay una buena labor, pero nada tan destacado.

El salir para consolas de pasada y actual generación tiene sus ventajas y desventajas. Un punto a favor es que tenemos juegos a 4K que en algo como el Xbox Series X, pueden correr de gran forma a 60 cuadros, y por el otro está el hecho de que se nos está presentando una experiencia claramente pensada para también poder rendir de buena forma en el viejo hardware. Como sea, creo que Lies of P es un juego que cumple con su presentación audiovisual, sin ser algo que nos haya deslumbrado ni mucho menos.

Sólido en todas sus partes

Siempre habrá una línea muy delgada entre lo que son los llamados tributos o tomar inspiración, y lo que es plagio o copias de mala calidad. Mi miedo era que Lies of P cayera en esa segunda categoría, no siendo ni la sombra de lo que es el trabajo de FromSoftware. Par a mi gran sorpresa, me topé con un juego que no solo captura de una gran forma el alma y esencia de algo como Bloodborne, sino que encima pone ideas nuevas completamente suyas que logran darle una muy marcada personalidad que es fácil de identificar, además de que claro, es un juego tremendamente divertido que me costó trabajo soltar incluso luego de haber visto los créditos finales frente a mi.

Si eres de los que lleva años esperando una secuela de Bloodborne o una remasterización, debes de tener sí o sí dentro de tus prioridades a Lies of P, pues como ya te lo he platicado, acá te vas a topar con un título lleno de grandes virtudes gracias a su impecable diseño de mecánicas y controles, así como una historia mucho más interesante de lo que podrías imaginar que además, es fácil de entender y de seguir. Neowiz Games levanta la mano de una forma muy importante para poner en alto al desarrollo surcoreano, dejando claro que están listos para más proyectos de importante tamaño. Su propuesta es familiar y original al mismo tiempo, convirtiéndola en algo que creo, le debes de poner atención en cuanto tengas la oportunidad.