Google se despide del uso de contraseñas

Algo a lo que estamos acostumbrados a día de hoy es el usar prácticamente contraseñas para toda cuenta que generamos en internet, ya sea desde un blog para dejar comentarios o hasta nuestra forma de acceder nuestro perfil de Amazon para comprar. Sin embargo, parece que algunas compañías quieren dejar estos métodos atrás, y Google ha tomado la iniciativa de llevar este particular plan a cabo.

Mediante sus blogs oficiales, la compañía ha mencionado que el método predeterminado para acceder a la cuenta de Google será el de las passkeys, las cuales normalmente llegan al número de celular del usuario para después tener el paso libre. Desde hace unos meses se han instaurado, pero parece ser que se busque como la única opción, haciendo de esto una práctica algo más segura y contra hackers.

Además de los números que llegan al smartphone, el usuario puede utilizar su huella dactilar o reconocimiento facial, mismas que ya han intentado perfeccionarse, pues se han dado momentos en los que no identifica al usuario a pesar de que se trata del dueño de la cuenta. De hecho, la propia empresa menciona que es un método de lo más eficaz y evita el tener que memorizar la clave en un mundo lleno de ellas.

Vale la pena mencionar, que para quienes aún se mantengan tradicionales con el acceso a la cuenta, aún pueden utilizar su contraseña y hasta desactivar la opción que sugiere con insistencia el utilizar las dichosas passkeys. Eso significa, que pasará algún tiempo para que se hagan obligatorias, al menos que la tecnología llegue a un punto en el que ya todo se haga prácticamente con el celular, futuro que tal vez no está tan lejos.

Vía: Google

Nota del editor: Me alegro que los métodos tradicionales se queden, pues no se sabe qué rayos va a pasar con un celular de la nada, pues si se pierde no hay forma tan rápida de entrar como la huella y demás cuestiones. Eso sí, no sorprendería que luego lo cambien a método único.